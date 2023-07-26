من زعيم قوي إلى ضعيف.. نتنياهو ينهار في لحظة الحقيقة

سعى بنيامين نتنياهو طوال حياته السياسية إلى تقديم نفسه في الوعي القومي باعتباره "حارسًا لإسرائيل" و "قائدًا قويًا". وفي جلسة الكنيست بكامل هيئتها، مؤخرا، جلس ضعيفا، بينما كان وزير العدل ياريف ليفين ووزير الدفاع يوآف غالانت يخوضان معركة مصورة فوق رأسه.

وظهر نتنياهو وهو يبدو كشخص لا ينتمي إلى الحدث، وكأن هذه الحكومة ليست حكومته، والتي اختطفها المتطرفون منه.

إنّ من عرّف نفسه بأنه "حارس إسرائيل"، وجد نفسه "مُنهيًا إسرائيل". ومن حاول خلق صورة قائد قوي انهار في لحظة الحقيقة وأصبح أضعف قادة إسرائيل. علاقته الوحيدة بالحدث المروع الذي وقعت فيه إسرائيل هي المسؤولية. وفقط هو المسؤول.

وفي معضلة بين إنقاذ الائتلاف الحكومي وإنقاذ الدولة، اختار نتنياهو الائتلاف الحكومي، ولم يدعو مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) للاستماع إلى النتائج المتوقعة للتشريع على الجيش، ولم يلتقِ رئيس أركان الجيش رغم توسلاته قبل التصويت، وتجاهل كل أضواء التحذير، وكل الكتابات على الحائط.

إن الذي فعله نتنياهو لم يكن من أجل ضم الضفة الغربية، ولا من أجل إعادة التوحيد، وليس لتدمير المشروع النووي الإيراني، أو لاغتيال حسن نصرالله.

لقد فعل نتنياهو كل هذا لإصدار قانون يلغي قدرة المحكمة العليا على مراجعة إجراءات الحكومة في القضايا التي قد تكون غير معقولة للغاية. قانون سيحول إسرائيل إلى دولة ذات سلطة واحدة وهي رؤية كل شيء. لا ضوابط وتوازنات، ولا مراجعة قضائية، ولا دستور.