من زعيم قوي إلى ضعيف.. نتنياهو ينهار في لحظة الحقيقة
سعى بنيامين نتنياهو طوال حياته السياسية إلى تقديم نفسه في الوعي القومي باعتباره "حارسًا لإسرائيل" و "قائدًا قويًا". وفي جلسة الكنيست بكامل هيئتها، مؤخرا، جلس ضعيفا، بينما كان وزير العدل ياريف ليفين ووزير الدفاع يوآف غالانت يخوضان معركة مصورة فوق رأسه.
وظهر نتنياهو وهو يبدو كشخص لا ينتمي إلى الحدث، وكأن هذه الحكومة ليست حكومته، والتي اختطفها المتطرفون منه.
إنّ من عرّف نفسه بأنه "حارس إسرائيل"، وجد نفسه "مُنهيًا إسرائيل". ومن حاول خلق صورة قائد قوي انهار في لحظة الحقيقة وأصبح أضعف قادة إسرائيل. علاقته الوحيدة بالحدث المروع الذي وقعت فيه إسرائيل هي المسؤولية. وفقط هو المسؤول.
وفي معضلة بين إنقاذ الائتلاف الحكومي وإنقاذ الدولة، اختار نتنياهو الائتلاف الحكومي، ولم يدعو مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) للاستماع إلى النتائج المتوقعة للتشريع على الجيش، ولم يلتقِ رئيس أركان الجيش رغم توسلاته قبل التصويت، وتجاهل كل أضواء التحذير، وكل الكتابات على الحائط.
إن الذي فعله نتنياهو لم يكن من أجل ضم الضفة الغربية، ولا من أجل إعادة التوحيد، وليس لتدمير المشروع النووي الإيراني، أو لاغتيال حسن نصرالله.
لقد فعل نتنياهو كل هذا لإصدار قانون يلغي قدرة المحكمة العليا على مراجعة إجراءات الحكومة في القضايا التي قد تكون غير معقولة للغاية. قانون سيحول إسرائيل إلى دولة ذات سلطة واحدة وهي رؤية كل شيء. لا ضوابط وتوازنات، ولا مراجعة قضائية، ولا دستور.
وبعد محاربة مبادرات مماثلة طوال حياته المهنية، انهار نتنياهو في لحظة الحقيقة مثل البرج المصنوع من الورق، للحفاظ على تحالف يقود إسرائيل نحو الهاوية فقط.
والآن، بعد أن فقدت إسرائيل مصداقيتها ومكانتها الدولية، والمظلة الجوية الأمريكية، وجهاز المناعة القوي الذي منحته لها المحكمة العليا، فإن أول من سيدفع الثمن هم الطيارون المقاتلون، وبعد ذلك الضباط والجنود الذين سيتم استدعاؤهم لمحكمة العدل الدولية في لاهاي. هؤلاء الذين لن يتمكنوا من مغادرة البلاد. وهم محتقرون من قبل التحالف الحكومي، الذي على وشك إصدار قانون دراسة التوراة الأساسي.
إن كل من ألقى نظرة خاطفة على التغطية الدولية للفشل الإسرائيلي، مؤخرا، أدرك أن إسرائيل أصبحت "دولة فاشلة"، بعد أن كانت قبل نصف عام قصة نجاح مبهرة عسكريًا واقتصاديًا وعلميًا وتقنيًا. دولة صعدت رغم كل الصعاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في مثل هذا الوقت القصير. والآن جاءت مرحلة الهدم.
وبعد كل ذلك، على المتظاهرين أن لا يحنوا رؤوسهم، وعلى العكس من ذلك، يجب عليهم أن يرفعوها، فهذه المعركة لم تحسم بعد، وستكون طويلة ومريرة وصعبة، لكن لا خيار أمامنا سوى الفوز.
ويجب أن يتم ذلك بالوسائل الديمقراطية والمدنية، وبكل الأدوات التي من المفترض أن تمنح الديمقراطية لمواطنيها. لا شيءَ نهائيا وكل شيء قابل للعكس. هذه الحكومة المدمرة سوف تدفع بالناخبين في الوقت المناسب للعودة إلى المخبأ الذي خرجت منه. وستكون هذه فرصة لمرة واحدة لا تتكرر لتنظيم الديمقراطية الإسرائيلية مرة واحدة وإلى الأبد، وبالتالي وضع دستور، وتجنيد المتدينين، وتعليم أولئك الذين لم يلتحقوا بدراسات أساسية كاملة، لإنقاذ المشروع الصهيوني. لن تكون هناك فرصة أخرى.
المصدر: موقع "واللا" العبري