إلى متى سينفق الغرب على حرب أوكرانيا؟

لذلك، يركز الرئيس الروسي الآن على جبهتين في حربه في أوكرانيا، بعدما فشل حتى الآن في تحقيق أغراضه من «العملية الخاصة» التي افتتحها في 24 فبراير (شباط) الماضي؛ الأولى هي جبهة الشعب الأوكراني مع قيادته، والأخرى جبهة الرأي العام الأوروبي مع حكوماته.

على جبهة أوكرانيا يدفع الرئيس الروسي شعبها إلى الاستسلام والضغط على رئيسه وحكومته لإنهاء الحرب بأي ثمن، والمطالبة بوقف الانهيار الذي تعانيه الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وتدفئة في صقيع فصل الشتاء البالغ القسوة، وهي الحالة التي تتفاقم نتيجة قصف روسيا المستمر لمحطات توليد الكهرباء، مستعينة بمسيّرات «شاهد» الإيرانية.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون حذر من خطة بوتين هذه في مؤتمر باريس الأخير لدعم أوكرانيا عندما قال، إن هدف روسيا من قصف المنشآت الحيوية والبنية التحتية هو إغراق الشعب الأوكراني في حالة من اليأس وتكبيد البلد نفقات ضخمة لإصلاح الأضرار.

لقد عجز بوتين عن فرض الهزيمة على الجيش الأوكراني طوال الأشهر العشرة الماضية، لكنه يشعر أنه قادر على فرض الهزيمة على الشعب الأوكراني وحرمانه من وسائل التدفئة والحاجات الضرورية، بعدما هجر ما يقارب 8 ملايين من أبنائه إلى الدول المجاورة التي احتضنتهم، وتدعوهم حكومة كييف الآن إلى عدم العودة، حتى لو كانت مناطقهم جاهزة لاستقبالهم، بسبب الضغوط على الخدمات الأساسية التي يصعب على الحكومة توفيرها هذا الشتاء.

وقد أبلغ الرئيس زيلينسكي المؤتمر الذي عُقد في باريس أن 12 مليون أوكراني على الأقل يعانون من انقطاع الكهرباء، وقدّر تكلفة إعادة إصلاح الشبكة بمليار ونصف المليار دولار.

طبعاً، يجب الاعتراف بأن الشعب الأوكراني أثبت صلابة مشرّفة في الدفاع عن سيادة بلده في وجه الهجوم الروسي، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية الكبيرة التي يتعرض لها. كما أثبت صلابة في دعم قرارات رئيسه وحكومته.

لكن القدرة على تحمل المعاناة لها حدود، خصوصاً مع ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين، الذين تقدر أعدادهم بخمسين ألف أوكراني، كما من العسكريين، حيث اعترف الرئيس زيلينسكي بأن عدد القتلى منهم يصل إلى 200 عسكري يومياً. أمام هذا الحجم الكبير من الضغوط يصبح السؤال عن المخرج من هذه الحرب المدمّرة سؤالاً طبيعياً.