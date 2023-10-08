هجوم حماس.. رسائل سياسية بثمن باهظ

لم يكن هجوم حركة حماس المباغت لإسرائيل، فجر يوم السبت الماضي، مباغتًا في طريقة تنفيذه فقط، بل كان مباغتًا في توقيته، وبما يحمله من دلالات، وبما سيطرحه من تساؤلات.

هجوم جاء مفاجئًا لجيش مترهل ينام في "عسل" الأعياد اليهودية، لم يكن هذه المرة من تحت الأرض عبر أنفاق، وإنما جاء برًا وبحرًا وجوًا، في مشهد استطاعت تقنيات حماس تصويره جيدًا، وكأنك ترى مقطعًا مقتطفًا من أحد أفلام هوليوود، دراجات بمراوح، ومظلات استطاعت الطيران وحطت خلف "خطوط العدو"، وزوارق حربية، ومشاة يرتدون زيَّ الجيش الإسرائيلي لغايات التنكر، كانت آلاف الصواريخ التي انطلقت في سمائهم في غضون دقائق ساترًا لهم.

الآن ولغاية كتابة هذه السطور، بلغ عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة عملية حماس الخاطفة، وبحسب أرقام إسرائيل الرسمية، أكثر من 600 قتيل، وأكثر من 2000 جريح بعضهم إصابتهم ما بين الخطيرة والحرجة، وهذه حصيلة لم يسبق أن شهدت إسرائيل شبيهًا لها منذ قيامها، إذ لم يسبق أن خسرت في 48 ساعة فقط 600 جندي حتى في حروبها مع الجيوش العربية المنظمة، وحتى في نكبة إسرائيل في أكتوبر.

والهجوم بهذه الكيفية، وما أظهره، حتى الآن، من ترسانة تمتلكها حماس، صواريخ بقوى تدميرية أكثر بأضعاف مما كانت عليه في حروب سابقة مع إسرائيل، لا بل أكثر دقة وأكثر عددًا، وباتت القبة الحديدية عاجزة عن صدها بالكفاءة ذاتها في الحروب السابقة.

طائرات مسيّرة، وصواريخ كورنيت، ولا نعلم، فقد تكشف "حماس" في قادم الأيام عن أسلحة جديدة تفاجئ الجميع بها.

هذه القدرات العسكرية لحماس، تطرح تساؤلات حول كيف استطاعت الحركة المحاصرة في قطاع محاصر، القيام بكل هذه الجهوزية وامتلاك الترسانة العسكرية، وهنا تتجه الأنظار نحو الحليفة إيران، رغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يتجنَّب اتهام طهران بالوقوف مباشرة خلف هجوم حماس، رغم علم واشنطن الراسخ بأن طهران متحالفة وداعمة لحماس منذ سنوات.

هجوم يطرح تساؤلات كثيرة، منها ما يفرض نفسه على الأرض، الآن، هل نحن أمام حرب شاملة تشنها إسرائيل على القطاع؟، رغم أسر حركة حماس عددًا كبيرًا من الجنود وحتى المدنيين الإسرائيليين، والذين يقبعون في القطاع، ويعيشون ويرون بأُمّ أعينهم ما يتلقاه من قصف عنيف قد يكونون هم أنفسهم عرضة له.. هل تشتعل الجبهة الشمالية ويدخل حزب الله في الحرب لتتسع بذلك مساحة الاشتباك؟ هل تشتعل جبهة الضفة الغربية وتُربك الآلة العسكرية الإسرائيلية؟

أسئلة أخرى تدور حول طبيعة الرد الإسرائيلي، والذي هو - حتى الآن - مشابه، نوعًا، ما لردّات فعل سابقة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المرة، يتحدث عن معركة "كسر عظم" هدفها القضاء على القوة العسكرية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولكن الكل يعلم أن ذلك غير ممكن دون حرب برية، واجتياح مكلف وصعب، فاللجوء لسلاح الجو، وشن الغارات ليس كفيلاً بإضعاف حماس، سلاح الجو مدمّر للبنى التحتية، وأغلب ضحاياه من المدنيين، لكن ذلك ليس كفيلاً بإضعاف قوة الفصائل الفلسطينية العسكرية، ولإسرائيل تجارب كثيرة سابقة.

وكما أن هجوم "حماس"، يطرح أسئلة ميدانية مُلحّة، يطرح كذلك تساؤلات حول أهدافه السياسية، استشعار من محللين سياسيين وعسكريين، لا بل حتى من مسؤولين على رأسهم الوزير الأمريكي بلينكن، يرون صراحة أن الهجوم جاء لعرقلة مباحثات التطبيع مع السعودية وبعض الدول العربية.

وقد يكون للعملية العسكرية والتصعيد الذي قد يأخذ شكلاً آخر مختلفًا عن حروب غزة السابقة، تأثير على تلك المباحثات، فطريقة الرد الإسرائيلية قد تخرج عن إطار ما يمكن قبوله عربيًا، فكيف سعوديًا، والرياض تربط بين الموافقة على الاتفاق مع إسرائيل بشرط تقديم تنازلات مُقنعة للفلسطينيين، لا محو قطاع غزة من الوجود.