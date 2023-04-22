أزمة جديدة في عالم الجاسوسية



عند غزو أفغانستان عام 2001، بالغ «مجتمع الاستخبارات» في تقدير القدرات القتالية لجماعة «طالبان». واستمرت الصورة النمطية للمقاتل البشتون بوصفه «آلة حرب بشرية» لفترة طويلة بعد فرار الملا محمد عمر من كابل على متن دراجته النارية اليابانية الصنع. وبعد سنوات، قال الجنرال ستانلي ماكريستال، قائد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، خلال مؤتمر صحافي في لندن، إن البشتون هزموا جميع الغزاة الأجانب في أفغانستان، من الإسكندر وصولاً إلى البريطانيين.

وبالمثل نجد أنه قبل اشتعال حرب الخليج التي أثمرت تحرير الكويت، بالغ «مجتمع الاستخبارات» في تقدير قوة الجيش العراقي، واصفاً إياه أحياناً بأنه «القوة العسكرية الرابعة على مستوى العالم»، ونصح بالاستعداد لحرب طويلة. في المقابل نجد أنه على أرض الواقع، انتهى الأمر برمته في غضون عدة أيام فحسب.

كما أن الانسحاب الكارثي من جانب الرئيس بايدن من أفغانستان جاء مدفوعاً في جزء منه على الأقل، بالمبالغة في تماسك، ناهيك بولاء، الجيش الأفغاني في عهد الرئيس أشرف غني.

كان ذلك جيشاً ينعم بأحدث أنظمة الأسلحة على مستوى دول الجوار، ويقوده ضباط مدربون في أكاديميات أميركية مرموقة. ما لم يذكره الخبراء الاستخباراتيون هنا أنه لأكثر عن عام قبل الانهيار الأخير، كانت أعداد متزايدة من ضباط الجيش وضباط الصف يرسلون أموالهم وعائلاتهم إلى الخارج. كما سمح الرئيس غني للمواطنين الأفغان بمغادرة البلاد بمبلغ يصل إلى 10000 دولار في كل رحلة. ومع رحيل آخر القوات الأميركية عن كابل، لم يكن هناك من يطفئ الأنوار في كل تلك الثكنات الفاخرة ومستودعات الأسلحة التي جرى بناؤها بمليارات الدولارات من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين.

نفس مجتمع الاستخبارات رأى أن صليل السيوف الروسية على شبه جزيرة القرم مجرد إشارات من فلاديمير بوتين في سياق الصراع على السلطة داخل كييف، ما عزز التأييد لقرار الرئيس باراك أوباما عدم الدخول في قتال مع الروس. عندما غزا بوتين واحتل شبه الجزيرة عام 2014 حاول أوباما الخروج من زاوية ضيقة بإعلانه أن روسيا «قوة إقليمية»، وأن تصرفاتها الانفرادية ليست شأناً يخص «الأمن الوطني» للولايات المتحدة.

من ناحيتها، وضعت أجهزة الاستخبارات تقاريرها «السرية للغاية» لتلائم تحليل أوباما الساذج، الأمر الذي أعطى بوتين الضوء الأخضر بغزوه الثاني للأراضي الأوكرانية خلال عام. كما بالغت التقارير نفسها في تقدير القوة العسكرية الروسية، متجاهلةً حقيقة أن الكثير من أسلحتها عتيقة ورثتها البلاد عن الحقبة السوفياتية.

في المقابل، ثبتت صحة توقعات أجهزة الاستخبارات عندما تنبأت بغزو بوتين العام الماضي، لكن هذا التوقع لم يدفع صناع القرار في واشنطن نحو صياغة سياسات للتعامل مع الأزمة المرتقبة.

وعليه، ربما كان من الأفضل لصناع القرار قراءة الصحف، بدلاً من قراءة التقارير «شديدة السرية» التي تلقوها وتجاهلوها.

الشرق الأوسط