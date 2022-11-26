الغرب وأفول نماذج المركزية الستة



* إخفاق العالم خلال الفترة من 1989 في مواجهة غضبة الطبيعة، وثورة الإيكولوجيا، المتمثلة في ظاهرة الاحتباس الحراري، وما يتبعها من خسائر على صعيد الحجر والبشر.

هذه النقاط الأربع، يمكن تلمسها في مظاهر حياتية في كافة قطاعات الغرب، وانعكاساتها كذلك في الشرق، من خلال تردي أوضاع النمو الاقتصادي بشكل كبير، حتى ومن قبل أن يمر العالم بلحظة تاريخية مؤلمة تمثلت في تفشي جائحة «كوفيد - 19»، وصدور القرار الروسي باجتياح أوكرانيا.

وللمرء أيضاً أن يستشعرها في تراجع الميل لظاهرة العولمة، بعد تجاوز سلبياتها إيجابياتها، بجانب تضاؤل الثقة بالمستقبل وبخاصة عند الأجيال الشابة، والتأكيد على فقدان الولايات المتحدة لمكانتها كقاطرة أممية جديرة بالثقة على المسرح العالمي.

والثابت أنه وقبل ديلونغ بوقت طويل تناول مفكران غربيان، ريتشارد كوك، وكريس سميث، مآلات الغرب، وقدما في مؤلفهما الذي حمل عنوان «انتحار الغرب»، نقداً عميقاً لأطروحة المركزية الفوقية الغربية التاريخية، التي تعامل من خلالها مع بقية أرجاء المسكونة، وبنوع خاص طوال القرون الخمسة الماضية.

جرت العقلية الغربية، بخاصة لدى كل صانع قرار سياسي بنوع متميز، أن يفكر في الآخرين، انطلاقاً من تمايز لا يخرج عن واحد من النماذج الستة التالية، التي تتهاوى على عروشها في حاضرات أيامنا، ويمكن مشاغبتها بدون تطويل ممل، فيما يلي:

* الشمولية الغربية: كانت الرؤية تدور في سياق أن الغرب يمثل الحداثة، وأن كل المناطق المهمة في العالم، سوف تتحول تحولاً طبيعياً، عاجلاً أم آجلاً، إلى الليبرالية والرأسمالية، حسب النموذج الغربي، وهو طرح أثبتت التجربة التاريخية زيفه.

* الاستعمار الليبرالي الإمبراطوري: ومفاده الاعتقاد بأن على الغرب أن يدفع بالديمقراطية وبالرأسمالية إلى الأمام في كل أنحاء العالم، وبالقوة إذا دعت الضرورة، وهو منطلق إمبريالي وليس ليبرالياً.