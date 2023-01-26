إردوغان وعلييف يقودان تركيا وأذربيجان نحو الوحدة

ربما كان فشل بسهولة في مواجهة المعارضة الروسية أو الكتف البارد الغربي، لكن علييف كشف عن نفسه بأنه دبلوماسي ماكر. إذ بينما أعاد توجيه شؤون السياسة الخارجية لأذربيجان بالكامل، دمر في نفس الوقت القشرة السوفياتية التي ورثها عن والده حيدر علييف.

بدلاً من ذلك، قام بترقية جيل جديد من الموالين المتعلمين في الغرب لهم طموحات وطنية أكبر بكثير من أسلافهم السوفيات. ومع ذلك، لم يحقق برنامجه نجاحاً وطنياً على جميع الجبهات.

لا يتردد منتقدو علييف من الإشارة إلى الفساد والاعتماد على النفط والنمو الراكد لكثير من سكان أذربيجان على نطاق أوسع. ما زرعه نظام علييف بدلاً من ذلك هو استراتيجية سياسية رابحة لتعزيز حكمه. والنتيجة هي توسيع القوة الأذرية في آسيا الوسطى، والنفوذ لدى الحكومات في جميع أنحاء العالم.

في عام 1997، خاطب إلهامي علييف، البالغ من العمر آنذاك 36 عاماً، وكان نائب رئيس شركة النفط الحكومية الأذرية «سوكار»، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمديرين التنفيذيين للنفط في كلية كنيدي بجامعة هارفارد. بدأ كلامه: «إنه لشرف عظيم أن أتحدث في هذه الجامعة، لقد سمعت الكثير عنها على مر السنين، منذ أن كنت طالباً، بنفسي».

بدأ إلهامي حياته الأكاديمية الخاصة في مدارس النخبة في الاتحاد السوفياتي. في سن السادسة عشرة فقط، تم قبوله في أرقى جامعة في روسيا، معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO).

أثبت إلهامي أنه طالب جدي، بعد أن أكمل درجة البكالوريوس في عام 1982 حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ في عام 1985. ثم حاضر في الجامعة من عام 1985 إلى عام 1990. «كنا آنذاك على طرفي نقيض من العالم». قال في هارفرد: «وكان من الصعب جداً بالنسبة إلي أن أتخيل، في ذلك الوقت، أنني سأكون هنا يوماً ما، أتحدث إليكم».

وفقاً لكاتب السيرة الذاتية غرايم هـ. ويلسون، مؤلف «إلهامي: صورة رئيس»: «كان إلهامي شاباً جاداً، يقرأ كثيراً ويفضل قضاء بعض الوقت في صحبة الكبار وليس بين أقرانه».

برز إلهامي في الجامعة كأنغلوفوني. تعلّم اللغة الإنجليزية بطلاقة وركز دراسته على الثقافة والتاريخ والفكر السياسي البريطاني. كانت أبحاث الدكتوراه الخاصة به حول الحركة البريطانية المناهضة للحرب في السبعينات والثمانينات.

في عام 1987، تخلى الحظ عن والده حيدر فأقيل من المكتب السياسي. ثم في عام 1990، انتقد حيدر حكومة ميخائيل غورباتشوف لقتلها مدنيين أذريين في باكو. هذا حوّل الأمين العام السوفياتي ضده. بعد أيام فقط، تلقى إلهامي رسالة من الجامعة تبلغه بأنه طرد.