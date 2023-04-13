الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لخوض حرب شاملة‎‎

ليس هناك ما هو أكثر بشاعة من التصريحات الخاملة من الحكومة والمستوى الأمني السياسي حول الاستعداد في جميع القطاعات قبل اندلاع التوترات، ففي الآونة الأخيرة فقط أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن دولة إسرائيل لن تقوم باحتواء هجمات ضد مواطنيها، وأن أعداءنا سوف يندمون عليها.

كما ألقى زعيم "المعسكر الرسمي"، رئيس أركان الجيش، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، مؤخرًا خطابًا حول استعداد الجيش الإسرائيلي، فهو يقف في الطليعة باعتباره أحد المهندسين الرئيسيين لعدم استعداد الجيش للحرب متعددة الميادين القادمة.

وكرئيس للأركان، قرر غانتس قطع مئات الدبابات والوحدات الأخرى من القوات البرية، بينما تم وضع خط أحمر أمامه يجب عدم تجاوزه.. وفي عهده، اشتد التهديد المحيط بإسرائيل إلى أبعاد لم نكن نعرفها من قبل: مئات الآلاف من الصواريخ والصواريخ حول إسرائيل، وعشرات الآلاف من مقاتلي العدو المجهزين بأسلحة مضادة للدبابات والمدفعية، والميليشيات الشيعية الموالية لإيران التي تكتسب المزيد من القوة العظمى في سوريا واليمن والعراق.

إن الجاهزية العملياتية للجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية للحرب القادمة في ضعف باستمرار، والجيش البري في الاحتياط لم يتدرب وفقد مهاراته، حتى أن غانتس سمح لرئيس الأركان السابق أفيف كوخافي، الذي حل محل غادي إيزنكوت، بمواصلة نفس الخط من التخفيضات في جيش الاحتياط، إلى جانب عدم النشاط في التدريب، ما أدى إلى عملية تفكك وعدم قدرة الجيش على العمل بشكل صحيح في الحرب متعددة الساحات القادمة.

وفي ظل هذه الإجراءات، نسي غانتس أن الحروب لا تكسب بالشعارات، وقد نواجه حربًا إقليمية، سيتم خلالها إطلاق ما يقرب من 3500 صاروخ وطائرة بدون طيار تجاه إسرائيل كل يوم على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وستتسبب في دمار مئات المواقع كل يوم، مع خسائر فادحة ودمار رهيب.

وحتى لو أصاب سلاح الجو بنك الأهداف التي بحوزة إسرائيل في لبنان، فسيكون ذلك بمثابة قطرة في المحيط مقارنة بالكمية الهائلة التي بأيدي أعدائنا، وليس فقط في لبنان، ولكن أيضًا بحوزة الميليشيات الشيعية في سوريا والعراق واليمن، وبحوزة حماس والجهاد في غزة، وفي إيران، حيث سيستمر إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار من قبل العدو طوال أيام القتال، عندما تكون الإمدادات الإسرائيلية محدودة وستستمر لفترة قصيرة.

وهذا مثال كلاسيكي على كيف أن القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، والمستوى السياسي يلقي الرمل في عيون الجمهور، وبدلا من تجهيز الجيش للحرب اهتموا بالصورة لا الجوهر.

كانت إسرائيل في معضلة صعبة للغاية في كيفية الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة وسوريا خلال عيد الفصح، لكن القيادة السياسية نسيت أن هذا اختبار لإطلاق الأسلحة مقارنة بالحرب متعددة الساحات التي قد تندلع.

لقد كانت إسرائيل في معضلة صعبة للغاية حول كيفية الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة وسوريا خلال عيد الفصح، لكن المستوى السياسي تناسى أن هذا اختبار لإطلاق الأسلحة مقارنة بالحرب متعددة الجبهات القادمة، حيث وكما ذكرنا، سيتم إطلاق آلاف الصواريخ الثقيلة برؤوس حربية تزن مئات الكيلوغرامات، بعضها دقيق، على خليج حيفا والأماكن القريبة منها، والقبة الحديدية ستكون غير فعالة ضدها..

كان من الممكن أن يؤدي الرد القاسي وغير المتناسب من جانب إسرائيل إلى اندلاع حرب إقليمية شاملة، لكن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية لم يعدا نفسيهما لها.

وبدلاً من القتال فيما بينهم، يجب على المرء أن يتبع علم الأمن القومي والشخصي وأن يمنح الفريق الممتاز- وزير الدفاع ورئيس الأركان والمدير العام لوزارة الدفاع- الوقت والوسائل لإعداد الجيش والجبهة الداخلية بأسرع وقت ممكن لحرب إقليمية تأتي عاجلاً أم آجلاً.

معاريف

ترجمة: يحيى مطالقة