المنتدى الأوروبي للحوار وثقافة الانتماء

تبدو الأوضاع الحالية لعالمنا المعاصر مخيفة إلى حد المرعبة؛ نتيجة لأسباب متعددة، منها زيادة عدد سكان العالم وتراجع الموارد، والعولمة الاقتصادية المتوحشة، ثم صعود التيارات القومية، ونهضة الجماعات اليمينية، عطفاً على الأزمات الإيكولوجية، وصولاً إلى الخوف من حدوث حرب عالمية ثالثة.

في هذا السياق، تبقى الحاجة الماسة إلى الحضارات العقلانية، لا العاطفية الغائية، وتشتد الحاجة إلى تفعيل الحوار الإنساني البنّاء، وعلى جميع الصعد؛ الأمر الذي يستطيع أن يعيد للبشرية الأمل في البقاء.

ورغم الأنواء العاصفة، تبقى هناك ركبٌ لم ولن تجثو للكراهية، وإنما تفتح مساقات التلاقي، وتدفع في مسارات المشترك الإنساني الواحد؛ بهدف النماء والبقاء، وليس للعداوات والفناء.

بين 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شهدت مدينة روتردام الهولندية، فعاليات «المنتدى الأوروبي الخامس للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين»، والذي ينظمه «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات» (كايسيد)، في لشبونة، وبالتعاون مع الكثير من المنظمات الحوارية الأوروبية والدولية.

يخطر لنا أن نتساءل أول الأمر عن اهتمام «كايسيد» بقضية اللاجئين والمهاجرين، وهل للأمر صلة ما بفكرة تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ودفع عجلة الاندماج الاجتماعي، وتعزيز فكرة قبول الآخر؟

يبدو شعار المنتدى هذا العام، وكأنه يحمل الجواب، وهو كذلك بالفعل: «إلهام، تواصل، إشراك»، لا سيما في ضوء معرفة أنه يضم مجموعة متنوعة من سبع ديانات، في مقدمتهم قيادات دينية، وصانعو سياسات، ومنظمات المجتمع المدني، أما «الخبر السار» وعن حق في هذا العمل الحواري الخلاق، فيتمثل في أن نسبة الحاضرين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، تصل إلى 33 في المائة من المشاركين في أعمال المنتدى؛ ما يجعل منه منصة رئيسية لتعزيز الاندماج الاجتماعي في أوروبا.

بدا هدف المؤتمر واضحاً، وهو تأكيد الدور الحاسم للمدن وتخطيطها في إشراك أفراد المجتمع بفاعلية لتقديم حلول متوازنة للمشكلات، ليس هذا فحسب، بل تسليط الضوء أيضاً على إسهامات اللاجئين والمهاجرين الشباب في تمتين العلاقة بين مختلف المجتمعات المحلية.

يبدو المؤتمر وبحسب الأمين العام لـ«كايسيد» الدكتور زهير الحارثي، ثمرة جديدة من الثمار الناضجة لأعمال مركز الملك عبد الله العالمي، وخطوة تنويرية تتساوق مع «رؤية 2030» للمملكة العربية السعودية، والتي يقودها باقتدار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خطوة في طريق الغد المستنير بأضواء التلاقي لا بظلمات التنافر.

يرى الدكتور الحارثي أن المنتدى شهادة على التزام «كايسيد» بتعزيز الحوار والتفاهم بين المجموعات المتنوعة، وبخاصة في ظل عالم اليوم، حيث أصبحت مسـألة الاندماج الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

جاء المنتدى الأوروبي للحوار هذا العام ليمثل منصة لبناء الجسور، وبدء محادثات عميقة وهادفة وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ.

هل هذا هو بالفعل الوقت القيّم لعقد مثل هذا المؤتمر؟

ليس سراً القول إن هناك إرتفاعاً واضحاً في نبرة صوت خطابات الكراهية، بل أشد هولاً من ذلك، الترويج لأفكار التشكيك في نوايا الآخر ونوازعه.

أسوأ دليل على ما نقول به، نظرية «الاستبدال الكبير» لصاحبها الكاتب الفرنسي اليميني، رينو كامو، ومفادها أن شعوباً عربية وأفريقية، مغايرة في العرق والدين والثقافة، تسعى لأن تحتل أوروبا ديموغرافياً، عبر الهجرة سواء القانونية أو غير القانونية، ومن خلال تسلق سلم الديمقراطيات الأوروبية، والإطاحة به لاحقاً.

لم يكن كامو وحده من أثار الذعر في نفوس الأوروبيين، فقد تابعنا أوائل الشهر الحالي، تصريحات «الفتى العجيب»، إيلون ماسك، والذي رجّح في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن «أوروبا تسير في اتجاه الحرب الأهلية». ماسك تكلم على هذا النحو عند تعليقه على مقاطع فيديو للاشتباكات التي جرت في المملكة المتحدة بين مواطني البلاد والمهاجرين، وغالب الظن أنها اندلعت على هامش أزمة غزة الأخيرة.

ولعل ما زاد الطين بلة كما يقال، تصريح أحد مستخدمي الشبكات الاجتماعية بأن «المسؤولين الفاسدين في الاتحاد الأوروبي يستحقون الفوضى التي يريدونها»، وهي إشارة لا تخطئها العين، للسماح بالمزيد من الهجرة والمهاجرين واللجوء واللاجئين.

هل تعمّق مثل هذه الخطابات مشاعر الكراهية؟

دارت موضوعات المنتدى حول ثلاث أوراق عميقة المعنى والمبنى، كفيلة بأن تغير الأوضاع وتبدل الطباع:

الأولى: «كلمات تضمد الجراح»، وفيها تتبدى القيمة المضافة لكل عمل حواري خلاق.

الثانية: «مدن تعزز الانتماء»، وتهدف لإنشاء مساحات حضرية شاملة تحتوي الجميع.

الثالثة: «القيادة في العمل»، وتسعى لإظهار دور الشباب في صنع القرار والتغيير وتعزيز ثقتهم بالقيادة العلمانية والدينية على حد سواء.

يؤكد الحارثي بأن جوهر مهمة «كايسيد» هو «بناء ثقافة الانتماء»؛ سعياً نحو التضمين الاجتماعي للجميع، بما في ذلك الدور الحيوي للشباب اللاجئ والمهاجر.

أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي عدّ البابا فرنسيس اللاجئين والمهاجرين بأنهم «ليسوا غزاة»، وإنما إخوة في إنسانية واحدة يتألمون ويعانون.

الخلاصة، منتديات «كايسيد» تدفعنا إلى إعادة النظر في طرائق تفكيرنا، وما يتوجب على العالم فعله لوضع الأمور في نصابها، وتصحيح الخلل الذي أصاب العيش الإنساني الواحد.

الشرق الأوسط