ما يراه الصوفي
اشتهر عمر الخيام برباعياته الشهيرة التي غنَّتْها أم كلثوم، وترجمها عن الفارسية أحمد رامي، ولحنها رياض السنباطي، والتي يقول في رباعية منها: فما أطال النوم عمرًا، ولا قصّر في الأعمار طول السهر! ولكن هذا بالطبع رأى «الخيام»، باعتباره واحدًا من الصوفيين الكبار، أما الأطباء فلابد أن لهم رأيًا آخر لا ينصح بالسهر! أما لماذا يسمى الصوفي بأنه صوفي، فهناك كلام كثير في البحث عن السبب، ولكن المتفق عليه بين الذين تعرضوا للموضوع أن ارتداء الصوف على سبيل الزهد في الدنيا كان هو السبب منذ البداية.
وقد أعادت دار الكرمة للنشر إحياء رباعيات «الخيام»، فنشرت ١٣٠ رباعية منها في كتاب، وهى رباعيات كان الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي قد ترجمها في بدايات القرن الماضي، وكان تقديره أن الغرب لم يأخذ من أدب الشرق أجمل من الرباعيات!
يقول «الخيام»، في واحدة من الرباعيات: لا تظن أني أخاف الناس أو أخشى المَنِيّة وزهوق الروح. الموت حقيقة لا أخشاها، ولكنني أخشى كوني لم أُحسن العيش.
و«الخيام» مولود في النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي، وكان مولده في نيسابور في بلاد فارس، التي هي إيران حاليًا، وكان شاعرًا، وفيلسوفًا، وعالِمًا في الفلك، وفى التاريخ، وفى الرياضيات، وفي اللغة، وفي الفقه.. وفي نيسابور نفسها وُلد أيضًا فريد الدين العطار النيسابوري، صاحب كتاب «منطق الطير»، الذى يجعل الهدهد مرشدًا للطير في طريق الوصول إلى الحضرة العلِيّة.
وفي رباعية أخرى يقول «الخيام»: أنا عبدك العاصي فأين رضاؤك، أنا المظلم قلبه فأين نورك وصفاؤك، إنْ كنتَ تهبنا الجنة بالطاعة لك كان ذلك بيعًا، فأين فضلك وعطاؤك؟
وفي رباعية ثالثة يقول: «كان قبلي وقبلك ليل ونهار، وكان الفلك يجري إلى غاية. خفِّف الوطء على الأرض، فقد كان ما تبطؤه إنسان عين حسناء..»، وتتوزع فصول الكتاب بين ما قاله عمر الخيام في العظة، وفي الحكمة، وفي العشق، وفي الأخلاق، وفيما خاطب به الله.
ذات مرة، التقى رجل صوفي مع واحد من العلماء، فقال العالِم مخاطبًا الصوفي: ما أعرفه تراه! وقال الصوفي مخاطبًا العالِم: ما أراه تعرفه! والمعنى أن هناك فرقًا بين الصوفيين وبين العلماء في أداة الرؤية، فالفريق الأول يرى بقلبه، ولكن الثاني يرى بعقله، مع أن الشيء المرئي في الحالتين واحد لا يتغير!
المصري اليوم