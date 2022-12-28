ما يراه الصوفي

اشتهر عمر الخيام برباعياته الشهيرة التي غنَّتْها أم كلثوم، وترجمها عن الفارسية أحمد رامي، ولحنها رياض السنباطي، والتي يقول في رباعية منها: فما أطال النوم عمرًا، ولا قصّر في الأعمار طول السهر! ولكن هذا بالطبع رأى «الخيام»، باعتباره واحدًا من الصوفيين الكبار، أما الأطباء فلابد أن لهم رأيًا آخر لا ينصح بالسهر! أما لماذا يسمى الصوفي بأنه صوفي، فهناك كلام كثير في البحث عن السبب، ولكن المتفق عليه بين الذين تعرضوا للموضوع أن ارتداء الصوف على سبيل الزهد في الدنيا كان هو السبب منذ البداية.

وقد أعادت دار الكرمة للنشر إحياء رباعيات «الخيام»، فنشرت ١٣٠ رباعية منها في كتاب، وهى رباعيات كان الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي قد ترجمها في بدايات القرن الماضي، وكان تقديره أن الغرب لم يأخذ من أدب الشرق أجمل من الرباعيات!

يقول «الخيام»، في واحدة من الرباعيات: لا تظن أني أخاف الناس أو أخشى المَنِيّة وزهوق الروح. الموت حقيقة لا أخشاها، ولكنني أخشى كوني لم أُحسن العيش.