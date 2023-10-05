وزارة انتهى دورها

حين تم إنشاء وزارة التنمية السياسية قبل سنوات طويلة، كان يُقال إن وجودها رسالة للمجتمع الدولي بأن الأردن متوجه نحو الإصلاح ومهتم بتطوير الحياة السياسية والحزبية وقضايا المرأة وغيرها من الملفات، وأيضا لتكون الوزارة عنوانا للبرامج التي تجلب مساعدات أجنبية وتمويلا في هذه المجالات..

وتم نقل صلاحيات الإشراف على الأحزاب إليها من وزارة الداخلية، لكنها بقيت وزارة بأعمال توعوية وندوات، لأن قضايا الإصلاح السياسي لها عنوان سياسي مختلف والمسير فيه يحتاج إلى إرادة من العيار الثقيل، ولإعطاء الوزارة نوعا من العمل المهم كان يضاف إليها الشؤون البرلمانية، أي إدارة العلاقة مع النواب، مع أن هذا الملف كان في مواسم الثقة والموازنة وتسويق القوانين الجدلية يُدار من جهات أخرى بما فيها رؤساء الوزارات.

اليوم، الوزارة لم تعد تمثل رسالة لأحد، بسبب التطورات التي تمت على ملف التحديث السياسي، وأمور الأحزاب تم نقلها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وملف التحديث السياسي تم إنجازه عبر لجنة ملكية كان وزير التنمية السياسية عضوا فيها، ومشروع الدولة في التحديث السياسي تم إنجاز تشريعاته وتم تعديل الدستور، وقضايا الشباب جزء منها عند الأحزاب وجزء في وزارة الشباب، ولم تعد وزارة التنمية السياسية ذات دور أو مهمات إلا ما يتعلق بعلاقات مع منظمات دولية لديها برامج وتقدم لها تمويلا، وهنالك مؤسسات أهلية تقوم به بنشاط أكبر من التنمية السياسية.

في التحديث الإداري، كانت الحكومة سريعة في اتخاذ قرارات دمج وزارات مهمة جدا، مثل العمل أو التعليم العالي أو الأشغال والنقل، رغم أن الجميع يعلم أن تلك الوزارات مهمة جدا وتعمل في قطاعات تنموية واقتصادية وقضايا العمالة والبطالة، لكنها لم تلتفت إلى الوزارة التي انتهى دورها وفق ما كان الدور عند الإنشاء، وتوزعت مهامها على جهات أخرى ولم تعد هناك ضرورة لتبقى حقيبة وزارية، وحتى لو كان هناك بعض الأمور التي تقوم بها الوزارة، فيمكن الاستمرار بها عبر إدارة في رئاسة الوزراء مثلا.

الأمر ليس موقفا من الوزارة بل محاولة للانسجام مع عمليات دمج ضمن التحديث الإداري أو إعادة هيكلة أدوار، مثل ديوان الخدمة أو ما يسمى أحيانا الحكومة الرشيقة، ويمكن لأي جهة معنية أن تسأل الوزراء الذين تولوا التنمية السياسية عن تقييمهم للدور وخاصة بعد خروجهم منها، وهذا لا علاقة له بالشؤون البرلمانية التي يتم إلحاقها بالتنمية السياسية لإعطاء الوزارة حضورا ونشاطا.

الغد

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