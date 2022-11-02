غادر بعبدا… بعدما أدّى مهمته

شغل ميشال عون موقع رئيس الجمهورية اللبنانية بين 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016 و30 تشرين الأوّل – أكتوبر 2022. غادر قصر بعبدا بعدما أدّى المهمّة التي كلّف بها بصفة كونه مرشّح “حزب الله” للرئاسة. أغلق الحزب، الذي ليس سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، مجلس النواب اللبناني سنتين وخمسة أشهر كي يفرضه رئيسا للجمهوريّة. لم يصدق ميشال عون سوى مع “حزب الله” الذي يعرف نقاط ضعفه، خصوصا خشيته من أن يكون ضحية أخرى للحزب في حال خرج عن الخطّ المرسوم له.

جاء ميشال عون رئيسا للجمهورية بعدما أخضعه “حزب الله” لاختبارات مستمرّة طوال عشر سنوات كاملة… وبعد التوصل إلى اتفاق معراب مع الدكتور سمير جعجع قائد “القوات اللبنانية”. ليس معروفا، إلى الآن، كيف يمكن لشخص مثل سمير جعجع توقيع اتفاق من أيّ نوع مع ميشال عون. إذا كان من شخص يعرف ميشال عون عن كثب ويعرف تماما أنّه لا يلتزم بأيّ كلمة تصدر عنه، هذا الشخص هو سمير جعجع.

باستثناء الكلمة التي يلتزمها أمام “حزب الله”، لا يمكن لميشال عون قول كلمة صدق واحدة حتّى مع أقرب الناس الذين وقفوا دائما إلى جانبه. إنّه يعرف تماما حجم العقاب الذي سيلحق به في حال ارتكب أيّ خطأ مع “حزب الله”. من هذا المنطلق، كان ميشال عون وصهره جبران باسيل بمثابة تلميذين مثاليين في مدرسة “حزب الله”. لا يحيدان قيد أنملة عن الخط المرسوم لهما الذي عنوانه العريض معادلة السلاح يحمي الفساد.

على الرغم من ذلك كلّه، وقّع جعجع اتفاقا مع ميشال عون بعدما ضمن مناصفة في اقتسام المناصب المسيحية في الدولة اللبنانيّة بين حزبه من جهة و”التيار الوطني الحر” الذي يرأسه جبران باسيل صهر ميشال عون وابنه المدلّل من جهة أخرى. كانت النتيجة أن سعد الحريري، زعيم السنّة، لم يجد مفرّا من الدخول في تسوية رئاسية بعدما وجد أن أكثرية مسيحية تقف مع ميشال عون. ليس كافيا بكلّ تأكيد تبرير اتفاق معراب والتصويت لميشال عون في جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016… بالحاجة إلى منع وصول سليمان فرنجيّة إلى موقع رئيس الجمهوريّة. لا يمكن لأي سياسي في لبنان، مهما كان سيّئا، أن يكون في سوء ميشال عون وصهره.

مع خروج ميشال عون من قصر بعبدا في ظلّ وضع لبناني مأساوي، يرث “حزب الله” البلد. ما الذي سيفعله الحزب بلبنان بعدما ضمن غطاء شرعيا لاتفاق ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل؟

هذا النوع من الأسئلة برسم المستقبل، خصوصا أنّه لا يمكن أن يكون هناك رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانية في حال اعتراض الحزب، أي إيران، على الاسم المطروح. قد لا يكون مطروحا تمكن الحزب من فرض شخص في سوء ميشال عون، لكنّه لا يزال يحتفظ، بفضل سلاحه أوّلا، على “فيتو” يستطيع ممارسته لمنع أيّ شخصية محترمة تتمتع بنوع من الاستقلالية من الوصول إلى قصر بعبدا.

لا شكّ أن تركة ميشال عون كبيرة وثقيلة في آن. ثقيلة على المسيحيين أوّلا. قضى ميشال عون على الوجود المسيحي في لبنان. فعل ذلك على دفعتين، في أثناء وجوده في قصر بعبدا بين أيلول – سبتمبر 1988 وتشرين الأوّل – أكتوبر 1990… وبعد وصوله إلى موقع رئيس الجمهوريّة في 2016. قضى في المرّة الأولى على عدد لا بأس به من شباب لبنان وتولّى في أثناء وجوده في قصر بعبدا القضاء على كلّ المقومات التي جعلت لبنان بلدا قابلا للحياة.

المخيف في خطاب وداع قصر بعبدا للانتقال إلى منزل فخم في الرّابية، رفض ميشال عون الاعتذار عن أيّ عمل قام به. يرفض الرجل الاعتراف بأنّه، شخصيا، خطأ تاريخي كبير في حق لبنان واللبنانيين، خصوصا المسيحيين. قضى على كلّ مؤسسة لبنانيّة وكلّ ما بقي من قيم في المجتمع اللبناني حيث استشرى الفساد فور قبوله بأن يكون رئيسا للجمهوريّة بفضل سلاح “حزب الله”.

قبل وصول ميشال عون إلى قصر بعبدا، كان هناك بصيص أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان. مع خروجه من القصر، غاب هذا البصيص نتيجة انهيار النظام المصرفي وآخر ما تبقّى من قيم. لم يتردد ميشال عون في توزيع التهم يمينا ويسارا من دون أن يسأل نفسه من أين له كلّ هذه الأموال التي تسمح له بتشييد منزل من النوع الذي انتقل إليه في الرّابية؟ هل ذلك المنزل البشع، الذي كلّف الملايين من الدولارات ثمرة حساب توفير لرواتبه التي تقاضاها منذ كان مجرد ضابط صغير في الجيش اللبناني دخل المدرسة الحربيّة بوساطة من النائب إدوار حنين، رحمه الله؟

كان مطلوبا أن يكون ميشال عون، كرئيس للجمهوريّة، قدوة للسياسيين اللبنانيين. فضّل أن يكون أسوأ مثال لرئيس من العالم الثالث وضع نفسه في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني. فضّل العمل مع صهره في ظلّ شعار السلاح يحمي الفساد. يصلح هذا الشعار كمعادلة لتبرير وجود غطاء مسيحي لسلاح ميليشيا مذهبيّة تعمل في خدمة إيران في لبنان.

بدل الاعتذار من اللبنانيين، بعد كلّ ما ارتكبه في حقهم وفي حقّ المسيحيين على وجه التحديد، فضّل ميشال عون استفزاز الجميع من منطلق أنّه السياسي الوحيد نظيف الكف في لبنان. لا يعرف أنّ اللبنانيين يعرفون، بل يعرفون أكثر من غيرهم أين ذهبت أموال الكهرباء في بلد لا وجود فيه للكهرباء على الرغم من تحكّم جبران باسيل بوزارة الطاقة منذ العام 2008، بغطاء من “حزب الله”، وليس من طرف آخر.

يبقى في نهاية المطاف ما الذي ستفعله إيران بعدما حققت انتصارا كبيرا آخر على لبنان. كيف ستستثمر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؟ كيف ستدخل على خط حقول الغاز اللبنانية، هذا إذا كان هناك غاز في لبنان؟

العرب