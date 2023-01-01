

إيرانياً، الأرجح أن يعود التفاوض على ملف النووي، مع أن بايدن أعلن عن وفاة الاتفاق الشامل، مات ولم يدفن. فقد أصبح النظام في أضعف حالاته اقتصادياً وسياسياً. الاحتجاجات لم تتوقف، والقيادة الإيرانية ليس لها سوى أن تساوم نووياً، للخروج من ورطتها، والنووي هو الموضوع الأهم للدول الكبرى. ومن يدري، قد تكون سنة مختلفة للإيرانيين، بتغييرات في السياسات تعود عليهم بتخفيض التوتر الذي أصبح يغزوهم بعد أن كانوا المصدر الرئيسي له.

ولا يمكن إغفال النفط من قراءة العام الجديد، فقد عاد لاعباً مهماً. بحرب أوكرانيا، ومعاقبة روسيا، وتعافي السوق الصينية، سيصبح كل برميل أغلى وسياسياً أكثر تأثيراً. وهذا سيضع دولاً مثل الخليج على رأس الطاولة من جديد بعد أن غيبها تهميش المنطقة لاعتبارات التركيز على الملف الصيني.

إقليمياً، سنرث من الأعوام الماضية الكثير، حرب اليمن، وليبيا، وسوريا. لبنان سيبقى في مهب العاصفة. السودان لن يحسم رغم أن الجيش سلم معظم مسؤوليات الحكم، إذ إن قوى الشارع لن تكسب الانتخابات، ولهذا تنشد تعطيل الديمقراطية التي تدعو لها. وفي حين تمضي الأحداث سريعاً، تراوح سوريا مكانها، معتقدة أن العالم هو المخطئ عليها، وعليه أن ينشد العفو منها.

قطار التغيير والتطوير الاقتصادي السعودي يدفع بالمنطقة نحو التنافس الإيجابي، في التشريعات والبرامج والمشاريع والأرقام الإنتاجية. وهذا ما يفترض أن يركز عليه الجميع؛ التنافس الاقتصادي الإيجابي. وكل عام وأنتم بخير.

الشرق الأوسط