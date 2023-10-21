من المفارقات التي سوف يسجلها التاريخ لاحقًا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ظل منذ بداية هذه السنة يتجنب لقاء بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، فإذا به يجد نفسه مرغمًا على المجيء إليه بنفسه في تل أبيب!.

وعندما هبطت طائرة بايدن في إسرائيل، صباح الأربعاء، كان هبوطها نهاية لقطيعة من جانب سيد البيت الأبيض تجاه نتنياهو، وكان الاستثناء الوحيد خلال القطيعة لقاءً عابرًا جرى بينهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر.

ولا شيء يعنيه هذا كله، إلا أن سطوة اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية على عقل صانع القرار في واشنطن لا حدود لها.. وإلا.. فما هو ذلك الشيء المهم للغاية، الذي دفع ساكن البيت الأبيض إلى أن يطير لأكثر من ١٢ ساعة، ليصافح نتنياهو والذين معه في الدولة العبرية، ثم يرجع ليقطع المسافة نفسها في اليوم ذاته فوق مياه الأطلنطي إلى بلاده؟!.

قبل لقاء الأمم المتحدة بينهما في سبتمبر، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يكاد يقبّل يد الرئيس الأمريكي ليستقبله في واشنطن، وكان يطلب ويكرر الطلب، وكان بايدن يرفض، ثم يكرر الرفض، وكان نتنياهو على وشك الجنون في إسرائيل، لأن هذه سابقة لم تحدث من قبل، ولأن العادة بين البلدين كانت قد جرت على أن يستقبل الرئيس الأمريكي رئيس وزراء إسرائيل الجديد، بعد أسابيع قليلة من تشكيل حكومته في تل أبيب.

إلا نتنياهو.. فإنه سنة كاملة تكاد تمر على تشكيل حكومته، ولولا هجوم السابع من أكتوبر، والحرب الوحشية من بعده على غزة، لكانت السنة كلها قد مضت دون أن يستقبله بايدن في مكتبه البيضاوي في العاصمة الأمريكية.

وكان السبب المعلن من جانب الولايات المتحدة أن نتنياهو يتبنى مشروعًا للإصلاح القضائي في بلاده، وأنه مشروع مرفوض بقوة من الشارع الإسرائيلي، وأن الإدارة الأمريكية ترفضه أيضًا، وأن إلغاءه لا تأجيله يمكن أن يفتح الطريق لصاحبه إلى واشنطن.. وكان نتنياهو يزداد تمسكًا بالمشروع، وكانت إدارة بايدن تزداد رفضًا لاستقباله في واشنطن.

فلما جاء هجوم السابع من أكتوبر أعاد ترتيب الأوراق، وجعل الرئيس الأمريكي يأتي هو، والحقيقة أنه جاء يزور إسرائيل لا نتنياهو.. جاء وعينه على تأثير اليهود في أمريكا على حظوظه في الانتخابات التى ستجري بعد سنة.. جاء وقد نسى جفوة السنة بينهما.. وقد كان لا بد أن ينساها!.

المصري اليوم

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