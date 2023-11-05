خطاب نصر الله.. تمخض الجبل فولد فأرًا

تمخض الجبل فولد فأرًا.. باختصار هذا ما حدث مساء يوم الجمعة الماضي، عندما مُلئت ساحات الضاحية الجنوبية في بيروت عن بكرة أبيها من قبل مناصري حزب الله، لمشاهدة كلمة أمين عام الحزب حسن نصر الله.

كلمة جاءت بحسب محللين، أقل مما كان متوقعًا بكثير، رغم الحملة الدعائية التي أطلقها الحزب على مواقع التواصل قبل الكلمة بخمسة أيام.

فيديوهات ومقاطع روَّجت بأن نصر الله سيتخذ قرارًا "كبيرًا" بحجم الحدث، تراه في مقطع جالسًا غاضبًا، وفي مقطع آخر يظهر طرف وجهه الجاد الحازم، وفي مقطع آخر يضرب بيده على مكتبه ويمسك أشبه ما يكون بختم يطبعه على قرار مصيري مرتقب، لتكون الصدمة لكثيرين، خاصة لطيفٍ من السنة الذين يجمعهم التعاطف مع حزب الله كلما اندلع صراع مع إسرائيل، فنصر الله بكل بساطة نأى بنفسه وبمقاتليه عن حرب غزة، وبعث برسالة طمأنة واضحة المعالم لأمريكا وإسرائيل، بأن حرب غزة لأهل غزة، وها نحن في مكاننا ننتظر ونرد على إسرائيل بمقدار يتجنب التصعيد وضمن حدود قواعد الاشتباك.

منذ اندلاع الصراع في غزة، حاول حزب الله أن يحفظ ماء وجهه ليظهر وجوده، ويُعطي انطباعًا بأن ما يجري يعنيه وهو فيه، ولكنه لم يأخذ الضوء الأخضر من إيران بالطبع لدخول الصراع بشكل مباشر، فحافظ على معادلة متوازنة، تسمح ببقاء صورته المقاومة وعدم الانجرار في حرب مع إسرائيل في الوقت ذاته، إلا أن التصريحات التي جاءت على لسان نصر الله، فضحت المستور تمامًا.

كلمة نصر الله، كان كثيريون يظنون أنه سيعلن فيها قرار الحرب على إسرائيل، وبحسب تقرير لموقع الإذاعة الفرنسية السبت، كان الجميع ينتظر إعلان الحرب من جانب الحزب، وجهز البعض حقائبه وأغلقت العديد من المدارس أبوابها، في انتظار خطاب قد يغير مجرى التاريخ في بلد أصبح بالفعل على حافة الهاوية.

الصحف الإسرائيلية بدورها تناولت تحليل الخطاب، ورأت غالبيتها بأن كلمة نصر الله، هي إعلان واضح وصريح بأن الحزب تخلى عن حماس بكل بساطة.

كلمة أظهرت مقدار ما أصاب نصر الله من وهن، كلمات كانت تميل إلى التنصل حتى من هجوم الـ7 من أكتوبر إذ حرص على نفي معرفة الحزب أو إيران به، ولم يَنقص حسن نصر الله في خطابه "الباهت" سوى إدانة حركة حماس.

ولم يُسعف السيد ما أطلقه من تهديد ووعيد للأمريكان وإسرائيل، فهو لم يقدم جديدًا في ذلك، فالمطلوب كان أكثر بكثير مما قال، وكثيرون رأوا بأن أيامًا من الانتظار ودقائق من الاستماع والمشاهدة، كان بمثابة وقت مهدور.

باختصار كان لخطاب نصر الله 3 رسائل بارزة، أولاها، طمانة وارتياح للغرب وإسرائيل التي ضمنت أن الجبهة الشمالية ستبقى على حالها، مناوشات محدودة لا ترقى لمستوى الحدث الجلل في غزة.

أما الرسالة الثانية، فكانت أيضًا للغرب وإسرائيل، وهو التنصل من معرفة الحزب أو مشاركته بأي شكل من الأشكال بهجوم حماس، مشددًا على أن الهجوم كان فلسطينيًّا خالصًا وليس للحزب أو إيران يد فيه.

الرسالة الأخيرة وكعادة حسن نصر الله، كانت موجهة لمناصريه ومؤيديه، رسالة شعبوية، حملت التهديد والوعيد لإسرائيل وأمريكا أو لنقل "حفظ حق الرد في المكان والزمان المناسبين" مشيرًا إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة لدخول الحزب الحرب.

خطاب بكل ما فيه كان من الممكن اختصاره ببيان، فلم يخرج عن إطار الاستعراض "الفاشل" وكشف واقع "الحزب المقاوم"، وربما رصد الردود المتهكمة عربيًّا على كلمة نصر الله، خير دليل على الجديد الذي جاء به الرجل، وتعليق من أحد الأصدقاء العرب يختزل كل تلك الردود "لقد أهدرنا الوقت لمتابعة خطاب لا يرقى لمستوى الحدث".