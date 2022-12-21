"ريمونتادا" غير كروية

ما جرى في مونديال قطر لكأس العالم، كله مثيرٌ للعواطف... ليس نهاية برفع البطل الأرجنتيني، معشوق نصفِ الكرة الأرضية، أغلى جوائز كرة القدم، كأسَ المونديال.

الثلاثون يوماً التي تقاضاها زمن المونديال من ساعات عمرنا، كانت مستحقة، لأنَّها أهدتنا الوفيرَ الغزيرَ من لحظات التصعيد العاطفي والترقب والكرّ والفرّ على ميدان المعركة الكروية الأخضر.

شهدنا فيه لحظاتٍ عربيةً خاصة، بدايتها كانت من الفوز السعودي الباذخ على بطل المونديال. الفريق الأرجنتيني، ثم الصهيل المغربي الذي سمعه العالمُ كلُّه من الحصان المغربي الأصيل.

على ضفاف هذا كله، ولدت مسائلُ خارج قوسِ الرياضة، فالغربيون أراد كثيرٌ منهم تحويلَ مونديال قطر إلى مهرجان لمناصرة الشذوذِ الجنسي وتطبيعِ المثلية في عقر دار العرب، خاصة المنتخب الألماني الذي قوبل باستهجان جماهيري حاد، والجمهور العربي كان هو الأكثر عدداً والأعلى صوتاً في مدرجات الملاعب القطرية.

كما تنادى بعضُ محترفي حلب المناسبات الجماهيرية من مهرة الأحزاب الأصولية الشعبوية عندنا فأرادوا تحويل المناسبة إلى معارك يرموك وحطين جديدة! وبعضهم شطَّ به الخيال وصور الانتصارات المغربية «الكروية» «جهادا» جديدا، لكن هذه المرة بأقدامِ حكيم زياش ورفاقِه بدل سيوف ابن تاشفين وسلاطين المغرب القدماء ضد الإسبانيول و«البورتغيز» السالفين!