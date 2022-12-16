ما هو العراق؟ ومن هو العراقي؟

للتوّ عدت من ندوة، كلّفت بإدارتها، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب الدولي بمدينة جدّة على ساحل البحر الأحمر، غرب السعودية.

ندوة بعنوان «عروبة العراق... الثقافة والهوية»، كان فرسانها الثلاثة؛ السيّد رحيم أبو رغيف، ود. رشيد الخيّون، والأستاذ كامل الخطي.

عراقيان وسعودي، قدم صاحب العمامة السوداء، السيد رحيم، من العراق، والباحث الرصين رشيد الخيّون من مهجره اللندني، وهو ابن الجنوب العراقي، وابن عائلة الخيّون، الاسم الضارب في الناصرية والبصرة، وقدم فارسها الثالث، المثقف السعودي الرفيع، كامل الخطّي من مقرّ عمله في القطيف، على ساحل الخليج، شرق السعودية.