شعار مفيد فوزي

كان الكاتب الكبير أحمد أبو الفتح يرى أن قارئ الصحيفة لا صبر له على شيء، وأنه يقرر منذ السطر الأول أن يقرأ المقال المنشور، أو أن ينصرف إلى سواه، وأن هذا يفرض على الكاتب أن يعرف كيف يشد القارئ من السطر الأول حتى يصل به إلى السطر الأخير.

وكنت كلما جلست مع الكاتب الراحل الكبير، في بيته، على النيل، راح يكرر هذا المعنى ويؤكده، ثم كان يضرب الأمثلة العملية التي تؤيد ما يقول.

وقد عاش الأستاذ مفيد فوزى يعمل بما كان أبو الفتح يقوله، وعاش يكتب تلغرافات سريعة لا ينتهى القارئ من تلغراف منها حتى يبدأ في التلغراف التالي، وعاش يمارس هذا بإخلاص شديد، وعاش يفعل ذلك، ليس على صفحات الجريدة وحدها ولكن على الشاشة أيضًا. وقد أخذت ابنته الزميلة حنان عنه تلغرافاته فكادت تتفوق عليه، ثم راحت تضيف إلى ما تكتبه حسًا ساخرًا لا يغيب عن الكلمات.

والذين تابعوا برنامجه الشهير «حديث المدينة» ربما لاحظوا أن هذه الطريقة التلغرافية كانت هي طريقته المعتمدة في إلقاء السؤال وفى استخلاص الإجابة من الضيف.. كان يعرف أن المشاهد ملول بطبعه، وأن الريموت كونترول في يده، وأنه قادر على أن ينتقل في لحظة من قناة إلى قناة.. وكان البرنامج درسًا عمليًا أسبوعيًا في كيفية اقتراب الشاشة من الناس.