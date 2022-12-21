شجاعة حارس مرمى

مسؤول كبير سابق كان كلما تكلم نصب الفاعل ورفع المفعول به، وكان يفعل ذلك في كل مناسبة عامة يتكلم فيها، وكان يسيء إلى لغته العربية ويهينها أبلغ إهانة، وكان يكرر أخطاءه اللغوية الفاحشة وكأنه لم يمر على مدرسة مصرية في حياته

ولا يزال 18 ديسمبر من كل سنة يوافق يوم اللغة العربية العالمي، وهو اليوم الذى كانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد قررت فيه أن تكون العربية واحدة من اللغات المستخدمة رسميًّا داخل المنظمة..

حدث هذا في عام 1973، وكأن ذلك العام قد شهد انتصارين لنا في سنة واحدة: انتصار على الجبهة في أكتوبر شهر النصر، وآخر في ديسمبر شهر الانتصار للغة القرآن!

ومن العيب جدًّا أن تكون اللغة العربية غريبة بين أهلها، وأن يأتي مسؤول هنا أو مسؤول هناك ليتحدث بها، فيحطم قواعدها الأساسية التي لا يجوز أن يخطئ فيها طالب ابتدائي.. وقد تمنيت لو أن مسؤولينا من هذه النوعية امتلكوا درجة من الغيرة على لغتهم الأم، تشبه الغيرة التي امتلكها ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب في مونديال قطر.