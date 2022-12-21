شجاعة حارس مرمى
مسؤول كبير سابق كان كلما تكلم نصب الفاعل ورفع المفعول به، وكان يفعل ذلك في كل مناسبة عامة يتكلم فيها، وكان يسيء إلى لغته العربية ويهينها أبلغ إهانة، وكان يكرر أخطاءه اللغوية الفاحشة وكأنه لم يمر على مدرسة مصرية في حياته
ولا يزال 18 ديسمبر من كل سنة يوافق يوم اللغة العربية العالمي، وهو اليوم الذى كانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد قررت فيه أن تكون العربية واحدة من اللغات المستخدمة رسميًّا داخل المنظمة..
حدث هذا في عام 1973، وكأن ذلك العام قد شهد انتصارين لنا في سنة واحدة: انتصار على الجبهة في أكتوبر شهر النصر، وآخر في ديسمبر شهر الانتصار للغة القرآن!
ومن العيب جدًّا أن تكون اللغة العربية غريبة بين أهلها، وأن يأتي مسؤول هنا أو مسؤول هناك ليتحدث بها، فيحطم قواعدها الأساسية التي لا يجوز أن يخطئ فيها طالب ابتدائي.. وقد تمنيت لو أن مسؤولينا من هذه النوعية امتلكوا درجة من الغيرة على لغتهم الأم، تشبه الغيرة التي امتلكها ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب في مونديال قطر.
كان بونو قد وقف يتحدث مع الصحفيين بعد الانتصارات التي حققها منتخبه في كأس العالم، ولكن صحافة العالم الملتفة حوله فوجئت به يتكلم بالعربية، فلما نبهه بعض المحيطين به تمسك بلغته، ورفض الحديث بغيرها، وأصر على أن يكون حديثه بها وحدها.. ولم يفعل هذا فقط، ولكنه خاطب الواقفين جميعًا وقال في شجاعة: ليست مشكلتي أنكم لا تعرفون العربية.. ليست مشكلتي.. ليست مشكلتي!
قالها وكررها مرات هكذا، ثم استكمل كلامه بعربيته الواضحة القوية، ومن بعدها انصرف تاركًا وراءه الذين لم يفهموا لغته يضربون يدًا في يد، ويسألون الذين يفهمونها عن مجمل ما قال في حديثه، وعن المعاني التي تناولها وتطرق إليها!
كان في مقدور بونو أن يتكلم الفرنسية بالتأكيد، لأنه لا يوجد إنسان في المغرب إلا ويتقن الفرنسية كما يتقن العربية، ولكنه تمسك باللغة التي تعبر عن شخصيته، وباللغة التي هي جزء من تكوينه، وباللغة التي هي قطعة من وجدانه، ولذلك حصل موقفه على كل الإعجاب، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عباراته وهو يوبخ الذين كانوا يلومونه على أنه لا يتحدث مع الصحافة بلغة أجنبية.
ومن المصادفات أن واقعة بونو حدثت قبل أيام من يوم اللغة العربية العالمي، وكأن توبيخه لم يكن للذين لا يعرفون العربية ممن حضروا مؤتمره الصحفي، وإنما كان التوبيخ للمسؤولين من أبناء اللغة أنفسهم، الذين يدوسون فوقها في كل مرة يتحدثون بها في أي مناسبة!
المصري اليوم