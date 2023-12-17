دالي وعقدة بيكاسو

خمسون معرضاً في فرنسا وخارجها عن بيكاسو. المناسبة هي مرور خمسين عاماً على غيابه. هل غاب؟ وفي الشهر المقبل تحلُّ الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل مواطنه سالفادور دالي. لا معرض عن دالي في الأفق.

ثوران إسبانيان جامحان تصارعا على امتداد القرن الماضي. حازَ كلٌّ منهما شهرةً عالميةً وبِيعت أعمالُهما بالملايين من العملة الخضراء. ماتَا ولم يموتَا. فهل كانت لدى دالي عقدةٌ من تفوّق بيكاسو رغم أنَّ هذا الأخيرَ أكبرُ منه بأكثرَ من عشرين عاماً؟ يحكي دالي عن لقائهما الأول أوائل 1927. زارَ باريس حاملاً معه رسالتي توصيةٍ إلى بيكاسو من رائدي السورياليةِ أندريه بروتون وماكس جاكوب. يقول: «عرضت عليه لوحةً صغيرة من أعمالي وراحَ يتأمَّلُها لربع ساعة. بعد ذلك عرض عليَّ عدداً من لوحاته، دونَ أن نتكلَّمَ. وعندما غادرتُه، تبادلنا عند العتبةِ نظراتٍ ذواتِ معنى: فهمتك وفهمتني».

اشتهر دالي بغرابةِ أطواره، وبعد ذلك بحبّه للمال. باعَ شعرَة من شاربه إلى يوكو أونو، زوجةِ عضو البيتلز جون لينون، مقابلَ عشرة آلاف دولار. أرسلَ صديقتَه المغنية الفرنسية أماندا لير لكي تقطفَ أيَّ عشبةٍ يابسة وتضعها في علبة أنيقة يقدّمُها إلى الأرملة الثرية. فقد كانَ يؤمن بالسحر ويخشَى المتعاملين به. دارَ في باله أنَّ يوكو ساحرةٌ يابانية ولا بدَّ من أن يتجنَّبَ شرَّها.

عشراتُ النساءِ عبرنَ حياةَ بيكاسو لكن دالي لم يمنح قلبَه سوى لزوجتِه غالا. غازلَ أماندا لير عندما التقاها بكلمات غريبة: «أنتِ صاحبةُ أجملِ رأسٍ رأيته في حياتي لإنسانٍ ميت». تصوّرته يمزح بينما كانت تلك طريقتَه في الاصطياد.

هل كانَ دالي مسكوناً بالغيبيات، حقاً، أم يتظاهر بذلك؟ ساهمت تلك الأسطورةُ في تسويقِ لوحاته. نقرأ في سيرة حياته أنَّه وُلد بعد تسعةِ أشهر من وفاة شقيقه سلفادور. سمَّاه أبوه بالاسم نفسِه. وفي سن الخامسةِ أخذه والداه لزيارة القبر وقالَا له إنَّ روحَ الشقيق تقمّصته. اعتراه شعورٌ بأنَّه نسخةٌ مكررة. تمرّد وأرادَ أن تكونَ له شخصيته الخاصة. كتبَ ما معناه أنَّه جاءَ إلى الدنيا «بدل ضائع». جرَّب الوالدان إنجابَ طفلٍ عبقري لكنَّه كان ابنَ موت. عاشَ سبع سنوات ثم تشابكت الأسلاك واحترق دماغُه. وقرَّرَا تكرار التجربة.

تأثر دالي بالانطباعيين. غادرَ فيغيراس، مسقط رأسه في مقاطعة كاتالونيا، وتوجَّه ليدرسَ الفنَّ في مدريد. وفي العاصمة ارتبطَ بصداقات غير عادية. ترافق مع الشاعر غارسيا لوركا والمخرج لويس بونويل والرسام خوان ميرو. أربعةُ شبان نكرات سرعانَ ما صاروا شموساً. التقى إيلينا إيفانوفنا ديكونوفا الشهيرة بغالا ووقعَ أسيرَ شخصيتِها. كانت زوجةً للشاعر الفرنسي بول إيلوار وعشيقةً للنحات والرسام الألماني المولد ماكس إرنست. عافتهما والتصقت به. مهرةٌ روسيةٌ من التتار. نحيلةٌ متواضعةُ الجمال رهيبةُ الجاذبية.

قالت للرسام الإسباني: «كن دالي» فكانَ. صارت ملهمتَه ولم يعد يرسم غيرَها. لا بدَّ من المرور عبرَ غالا لمن يريد الوصولَ إليه. وكانت مثله تعشقُ المال. تولَّت إدارةَ حساباتِه، بل ولم تتورَّع عن وضع توقيعِه على لوحات يرسمها تلاميذُه. تقدّم في السّن وأصيبَ بالشلل الرعاشي، وما عادَ يسيطر على الريشة. ماتت غالا قبلَه فصارَ يتيماً بعدها. تسلَّمه نصابون شجَّعوه على توقيع أي خربشة لكي يبيعوها بالغالي.

فرّقتِ السياسةُ بينَه وبين بيكاسو. ما عادا يلتقيان سوى في أصياف جنوب فرنسا. وسيعلن دالي ذات يوم: «بيكاسو إسبانيّ وأنا كذلك. بيكاسو عبقريٌّ وأنا كذلك. بيكاسو شيوعيٌّ وأنا لست...». قالَ لغالا إنَّه يحب بيكاسو لأنَّ له وحمة على الأذن تشبه وحمتَها.

الشرق الأوسط

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