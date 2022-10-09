حلول عاطرة

خلال أقل من أسبوع تبوأت المرأة سدة الحكم في دولتين أوروبيتين رئيسيتين: ليز تراس في بريطانيا، وجورجيا ميلوني في إيطاليا. قبلهما بأشهر كانت أنجيلا ميركل قد أنهت 14 عاماً من الحكم في ألمانيا. وفي غضون ذلك أصبحت المرأة زعيمة البلاد في الدول الاسكندنافية ودول البلطيق، نساء نساء نساء، بدل «كلمات كلمات كلمات»، كما قال هاملت.

ليز تراس هي المرأة الثالثة كسيدة أولى في بريطانيا، سبقتها مارغريت ثاتشر في قالب من الفولاذ. وصلت المسز تراس مستعجلة، غير مصدقة حلم 10 داونينغ ستريت. ومن فرط تعجلها لإثبات استحقاقها أصدرت قراراً كاد يحدث كارثة اقتصادية ما لبثت أن تراجعت عنه. أرادت المسز تراس أن تكون ثاتشر أخرى في يومين، Easy يا ستنا، إيزي.

في روما، جارٍ الاعتقاد بأن السنيورة ميلوني أكثر نضوجاً سياسياً. لقد بدأت العمل في السياسة وهي في الخامسة عشرة من العمر. وورثت في الحركة الفاشية مقعد حفيد موسوليني. وفي أول خطبها دعت إلى «نزع السخافات»، والتذكير بالماضي، وتقبل الفاشية كحركة مستقبلية في سبيل إيطاليا أكثر استقراراً.

معظم السيدات اللاتي نشاهدهن هذه الأيام في المعترك السياسي أمهات، بدرجات مختلفة. ابن واحد للسيدة ميلوني، وسبعة أبناء للفراو أورسولا فون لاين، رئيسة المفوضية (الحكومة) الأوروبية، الصورة التذكارية تمثلها مع أربع بنات وثلاثة أبناء وزوجها وحصانهم وكلبهم.

مشهد الأم العاملة في السياسة أصبح أكثر من مألوف. كثيرات منهن صرن يأتين إلى مجلس العموم والبرلمانات الأخرى ومعهن أولادهن... بالحفاضات. هذه المشاهد لا تسر الجميع. البعض يعترض على أساس أن السياسية الأم تعتدي على «الوقت العام»، أي وقت الدولة. والبعض الآخر يعترض على إجازات الأمومة الطويلة. أما إذا كانت السياسية عزباء مثل سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، فالاعتراض على ما يبدو، ينحصر على الوقت الذي تمضيه في الحفلات الراقصة بدون توقف. طبعاً ردت دولة الرئيسة بالقول إن الرقص يجري خارج أوقات الدوام، وبالتالي، ضمن وقتها «الخاص». والجدل مستمر.

النائبة اللبنانية سينتيا زرازير قررت استخدام وقتها الخاص في الرياضة الوطنية الشائعة هذه الأيام: السطو المسلح على البنوك من أجل الحصول على شيء من الأموال المودعة. وكان السيد وزير الشؤون الاجتماعية قدم اقتراحاً لحل الأزمة الاقتصادية هو عدم استخدام الحفاضات للمواليد الجدد، كما حدث في الصين. فات السيد الوزير أن عدد سكان الصين نحو 1.5 مليار بشري، ولذا لم تعمل الحكومة باقتراحه، وتركته يبحث عن حلول عاطرة أخرى.

الشرق الأوسط