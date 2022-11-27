حرب اللكمات بالكلمات

أما زيلينسكي، فهو نازيٌّ مجنون ومدمن مخدّرات. ومثل فلاديمير بوتين، الذي لا ينطق عادة باسم خصمه الرئيسي، نادراً ما يستخدم ميدفيديف اسم الرئيس الأوكراني، ويصفه بأنه شخص ما، وأنه المهرّج الأوكرانيّ الرئيسيّ، وواحد من «بلطجية كييف»، لكن ميدفيديف يتوسّع في الغالب في قصّته المخترعة عن تعاطي المخدرات، ويقول: إن دماغ زيلينسكي يتأثر بالمؤثرات العقلية. ويضيف: هذا الأبله يجب أن يعالجه أطباء نفسيون، وعلى الجيش الروسي إجراء ثقب وقائيّ لجمجمة هذا الأحمق. وعندما لا يدعو ميدفيديف إلى إجراء ثقب في جمجمة هذا الأحمق زيلينسكي، يسميه «رئيس الجريمة».

وأما الأوروبيون، بالنسبة إليه، فهم أغبياء! من السهل خداعهم. وقد أخذهم الأميركيون مثل الدمى في جولة، مما جعلهم يتحملون أكثر العواقب إيلاماً!

سأل: من يحاربنا؟ وأجاب عن سؤاله: «جزء من عالم يحتضر ضدنا اليوم... هؤلاء هم المجانين من مدمني المخدرات النرجسيّين، يقومون بتخويف الناس، ومدينة كبيرة من كلاب شحم الخنزير. هذه مجموعة من مدمني المخدرات، وهم النازيّون المجانين، ورعاياهم المذهولون والمذعورون، ومجموعة ضخمة من الكلاب التي تعلمت النباح من تربية الكلاب الغربية... ومعهم مجموعة متنافرة من السكّان، وضيّقي الأفق من الإمبراطورية الغربية المنهارة، واللعاب يتدفق على ذقونهم من الانحطاط، ومعهم كتلة متنافرة من الخنازير الصغيرة».

الشرق الأوسط