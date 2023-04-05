رغم الوضع المتفجر.. نتنياهو يواصل تأجيل قضية طرد غالانت

وهناك أيضا موضوع الرفض، فأقوال قائد سلاح الجو بخصوص الطيارين، أعادت إحياء المنطقة، أي شخص يفكر أنه سيكون من الممكن تخويف الطيارين بالتهديد أو الإبعاد من الرحلة فهو خطأ مرير.

لن يتم ردعهم، أو ردع جنود الاحتياط الآخرين من وحدات النخبة والوحدات الميدانية، وفي مثل هذه الأيام، فإن وزير الدفاع المعتمد، ذا الخلفية الأمنية، يعتبر لاعبًا مهمًّا في جهود تهدئة الرياح العاصفة والمقاتلين.

وفي خضم كل هذا، لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيل، أن يقرر ما إذا كان سيبقي يوآف غالانت في منصبه أم لا؛ فقد كان قرار طرده نوعًا من فقدان الحواس وضعف الأضواء، وهو وزير دفاع موثوق منه، وذو خلفية أمنية، ولاعب مهم في جهود تهدئة الرياح العاصفة والمقاتلين.

سلوك نتنياهو هذا يثير مشاعر قاسية ليس فقط في المعارضة؛ فالاعتراف بأن رئيس الوزراء ليس كما كان بالأمس، وربما غير مؤهل حتى لمنصبه، ينتشر في الدول المجاورة له، ولم يعد هذا مجالا للمعارضة وحدها. حتى بين المتدينين المتطرفين، الأكثر ولاءً على ما يبدو، هناك شك.