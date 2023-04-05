رغم الوضع المتفجر.. نتنياهو يواصل تأجيل قضية طرد غالانت
إن حقيقة مواصلة بنيامين نتنياهو إطالة ملحمة إقالة وزير دفاعه لأكثر من أسبوعين، يعد أمرًا لا يمكن تصوره.
وهذه الحقيقة وحدها تشير إلى عدم أهليته لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، فهو يعرف التنبيهات الأمنية وانفجار الوضع، ويعرف حقيقة أنه في أي لحظة يمكن تشغيل كل شيء مرة واحدة.
كما يعرف ما هو دور وزير الدفاع في مثل هذه الأيام الحساسة، ومدى أهمية منصب وزير الدفاع بالنسبة للمؤسسة الأمنية، وتجاه رئيس الأركان ورؤساء الأفرع.
وهناك أيضا موضوع الرفض، فأقوال قائد سلاح الجو بخصوص الطيارين، أعادت إحياء المنطقة، أي شخص يفكر أنه سيكون من الممكن تخويف الطيارين بالتهديد أو الإبعاد من الرحلة فهو خطأ مرير.
لن يتم ردعهم، أو ردع جنود الاحتياط الآخرين من وحدات النخبة والوحدات الميدانية، وفي مثل هذه الأيام، فإن وزير الدفاع المعتمد، ذا الخلفية الأمنية، يعتبر لاعبًا مهمًّا في جهود تهدئة الرياح العاصفة والمقاتلين.
وفي خضم كل هذا، لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيل، أن يقرر ما إذا كان سيبقي يوآف غالانت في منصبه أم لا؛ فقد كان قرار طرده نوعًا من فقدان الحواس وضعف الأضواء، وهو وزير دفاع موثوق منه، وذو خلفية أمنية، ولاعب مهم في جهود تهدئة الرياح العاصفة والمقاتلين.
سلوك نتنياهو هذا يثير مشاعر قاسية ليس فقط في المعارضة؛ فالاعتراف بأن رئيس الوزراء ليس كما كان بالأمس، وربما غير مؤهل حتى لمنصبه، ينتشر في الدول المجاورة له، ولم يعد هذا مجالا للمعارضة وحدها. حتى بين المتدينين المتطرفين، الأكثر ولاءً على ما يبدو، هناك شك.
يمكنك التعرف عليه من خلال الأشياء التي يقولها قادة الأحزاب الدينية المتطرفة في اقتباساتها وغيرها، ففي الحزن على أرييه درعي، أدرك هذا الثعلب بالفعل أنه راهن على القزم الخطأ، بعد انهيار الأطروحة المجيدة لقانون "درعي 2" (أدرك رئيس شاس بالفعل أنه لن يكون هناك مثل هذا القانون)، يعترف درعي بأن مستقبله مع نتنياهو أسود أكثر منه ورديا.
هو والقادة المتدينون المتطرفون ينظرون إلى الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة، بعد الهياج الشديد لإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ويحسبون نهايتهم إلى الوراء.
إذن ما هي خطة نتنياهو؟ في الوقت الحالي لا أحد لديه فكرة، خارجياً، يشير إلى طموحه الصادق للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة والاحتجاج على موضوع التشريع القانوني داخليًا، يواصل جميع أفراد شعبه تقريبًا الحديث عن تمرير التشريع على أي حال بعد الأعياد اليهودية، يكفي الاستماع إلى وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس اللجنة القانونية والدستور في الكنيست، سمحا روتمان.
نقلاً وترجمة عن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية