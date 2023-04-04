لا تغلقوا بوابات الأمل

راجت خلال الفترة الأخيرة موضة التنبؤات، خاصة بعد الزلزال الكبير الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا بداية العام الجاري، وأحدث دماراً هائلاً في البلدين، وخلّف عدداً كبيراً من القتلى والمشردين، لم يخلّفه زلزال آخر خلال السنوات التي تحتفظ بها ذاكرة هذا الجيل والجيل الذي قبله، إذا استثنينا زلزال «تانغشان» في الصين، أكبر زلزال في القرن العشرين، من حيث عدد الضحايا، بين قتلى ومشردين وتدمير، وهو الزلزال الذي ضرب مقاطعة «خبي» الصينية أواخر شهر يوليو 1976 ميلادية، وخلف عدداً من القتلى تراوح بين 240 و255 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة 164 ألفاً بإصابات خطيرة.

وربما ساعد في رواج موضة التنبؤات هذه، عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا، قبل ثلاثة أيام من وقوعه فجر يوم الاثنين 6 فبراير الماضي، وظل بعدها يخرج على العالم كل فترة بتنبؤات جديدة، عن زلازل أخرى متوقعة غير محددة المواعيد، بعضها قريب وبعضها الآخر بعيد، مستعيناً بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة. وقد جاراه في ذلك عدد من ذوي التنبؤات والتوقعات، توزعوا بين عرّافين وعلماء جيولوجيا، وغيرهم من الذين فتح لهم موضوع التنبؤات باباً للشهرة والحضور بشكل مستمر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ووسائط التواصل الاجتماعي، وفتح لهم أبواباً للترزق أيضاً.

ولأن الزمن زمن كوارث، والموضة موضة تنبؤات، فقد نشط كثيرون في هذا الميدان، لعل أشهرهم العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، التي أصبحنا لا نكاد نفتح موقعاً إلكترونياً، أو ندخل منصة تواصل اجتماعي، إلا وجدناها تظهر لنا، والتي تنبأت بكوارث كبيرة على المستوى العالمي، فقالت إن عام 2023 سيكون عاماً دموياً، وتحدثت عن نشوب حرب عالمية ثالثة، كأن الحروب التي شهدها العالم على مدى العقود الماضية، لم تكن كافية لإبادة هذا العدد الهائل من البشر الذين أبادتهم، وحذرتنا من وباء قاتل سوف يجتاح العالم، ونحن لم نُشْفَ بعد من آثار وباء فيروس «كورونا» المستجد، البدنيّ منها والنفسيّ والاقتصاديّ وغيرها، وكانت معظم توقعاتها وتوقعات زملائها من العرافين، الذين وجدوا أنفسهم في سباق ماراثوني، كارثية وسلبية، وإن كانت قد حاولت أن تبث نبوءة إيجابية هنا وأخرى هناك، مجاملة وتزلفاً.