تنازل نتنياهو في الحرم القدسي ثقيل لكنه مفهوم في هذا الوقت

بعد ثلاثة أشهر من الشفق، يعود قرار نتنياهو المؤلم عشية عطلة عيد الفصح اليهودي بإغلاق الحرم القدسي في وجه اليهود، إلى مقولة "لا تكن على صواب، كن ذكيًا"، الفكرة التي كان يفتقر إليها عندما مزق الإصلاح القانوني الشعب لأجزاء، ولكن الآن أصبح نتنياهو يتعامل بهدوء، وهذا شيء جيد.

في ظل الظروف التي وصلنا إليها في الثلث الأخير من رمضان، وعلى الرغم من أن التنازل ثقيل للغاية، فمن الممكن أن نفهم لماذا منع نتنياهو زيارة اليهود للمسجد الأقصى؛ التوترات على الجبهات الأربع آخذة في الارتفاع.

الائتمان الإسرائيلي الإقليمي والدولي منخفض، وقوات الأمن منتشرة إلى أقصى حد، والتماسك الداخلي ليس قويًا، وفي مثل هذه الظروف من الأفضل توخي الحذر.

إذا حدث انفجار في الحرم القدسي في الأيام المقبلة، فستكون إسرائيل قادرة على أن تقول للعالم بأيدٍ نظيفة أنها فعلت كل ما في وسعها لمنع إراقة الدماء.

وعلى المدى القصير، هذا هو النهج الصحيح. لكن مع نهاية شهر رمضان الحالي، يجب على نتنياهو وغالانت والنظام الأمني الاهتمام بالأمر على المدى الطويل.

هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحاول فيها حماس تغيير قواعد اللعبة فيما يتعلق بالحرم القدسي خلال الشهر الكريم بالنسبة للمسلمين. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تكون فيها إسرائيل في حالة تأهب ضد الإرهاب خلال هذه الفترة وتدفع ثمنًا دمويًا.

هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تنجرّ فيها إسرائيل، خلال هذا الشهر، لجهود سياسية سخيفة لتهدئة المنطقة، بدلًا من اتخاذ مبادرة سياسية أو أمنية، وهذا يحتاج إلى الإصلاح.

إذا كان "المسجد الأقصى في أيدينا"، فعلى إسرائيل أن تعلن في نهاية شهر رمضان أن ما كان لن يكون موجودًا بعد الآن. وبدلًا من انتظار محادثات غير مجدية في اللحظة الأخيرة في العقبة أو شرم الشيخ أو عمّان، تحتاج إسرائيل الآن إلى تحديد إن كانت على استعداد لما يحدث في الحرم القدسي، وما لا ترغب في حدوثه.

وبدلًا من الإعلان مسبقًا عن السماح لجحافل مثيري العنف الفلسطينيين بدخول الحرم القدسي دون تفتيش، حيث ستجد نفسها تقاتلهم أمام الكاميرات؛ يجب على إسرائيل أن توضح الآن، أنه ستكون هناك عمليات تفتيش في المستقبل، أو لن تسمح بدخول الشبان. لقد تم بالفعل اتخاذ مثل هذه الخطوة في الماضي.

ومن الممكن أيضًا التفكير في إغلاق كامل للحرم القدسي أمام الجميع، حتى يتم التوصل إلى اتفاقيات حول قواعد ما هو مسموح به وما هو غير مسموح في الحرم. لقد حدث هذا بالفعل، وأكثر من مرة.

وهناك مطلب آخر على إسرائيل أن تقدمه؛ ليس في الجدل، ولا في الخلافات داخل الحكومة، ولكن بهدوء وبتفسير كافٍ باللغتين الإنجليزية والعبرية؛ على إسرائيل أن تطالب بمكان دائم للصلوات اليهودية في الحرم القدسي. هذا حق أساس ومعترف به في جميع أنحاء العالم.

من غير المقبول ألّا يكون اليهود قادرين على الصلاة في أقدس مكان بالنسبة لهم. وبدلًا من ذلك، إذا تمت تسوية هذه القضية المتفجرة أيضًا مرة واحدة وإلى الأبد، فعلى المدى الطويل ستهدأ الانفجارات في الحرم القدسي.

"يسرائيل هيوم"

ترجمة: يحيى مطالقة