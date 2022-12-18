لبنان 2022… لامبالاة عربيّة ودوليّة

استطاع الحزب الإيراني بواسطة ما يمتلكه من سلاح وإمكانات مختلفة تحويل لبنان إلى قاعدة معادية لكلّ ما هو عربي في المنطقة. يبقى الدليل الأبرز على ذلك أن بيروت باتت، بعد صنعاء، أهمّ ثاني مدينة للحوثيين (جماعة أنصارالله) في اليمن.

لدى هؤلاء حريّة التحرك إلى بيروت ومنها. لدى “جماعة أنصارالله” أيضا محطة فضائية تبث من العاصمة اللبنانيّة بحماية “حزب الله” وبعلم الدولة اللبنانيّة التي لا تستطيع شيئا حيال هذا الواقع.

كلّ ما تستطيعه الدولة التفرّج على تحوّل لبنان إلى مجرد “ساحة” تستخدمها إيران في خدمة أهداف خاصة بها على صعيد إفراغ البلد من كل مقومات الحياة وعزله عن العالم العربي، خصوصا الخليج، وعن العالم المتحضر عموما على الصعيد الخارجي.

لا يفوّت حسن نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله” فرصة إلّا ويستغلها لتذكير أهل الخليج بأن لبنان طرف في الحملة الإيرانيّة التي يتعرّضون لها وأنّه مجرّد ورقة من الأوراق التي تمتلكها “الجمهوريّة الإسلاميّة” الإيرانيّة.

لا مشكلة لديه إذا كان ذلك يسيء إلى أبناء العائلات اللبنانيّة الذين يعملون في هذه الدولة العربيّة أو تلك. كلّ ما في الأمر أن أجندة “الجمهوريّة الإسلاميّة” ومتطلبات مشروعها التوسّعي، ببعده المذهبي، فوق كلّ اعتبار آخر.

دوليا، لم يعد لبنان مهمّا سوى من ناحية واحدة هي حماية إسرائيل. كان العام 2022 مفصليا إذا أخذنا في الاعتبار أنّه كان عام إغلاق آخر جبهة عربيّة مفتوحة مع إسرائيل، أي جبهة جنوب لبنان.

اختارت الولايات المتحدة في نهاية المطاف عقد اتفاق مع إيران في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. لم يكن ذلك ممكنا لولا موافقة “حزب الله” على الاتفاق وتقديمه كل الضمانات المطلوبة إسرائيليا.

ستستغل إسرائيل حقل قاديش، فيما ليس ما يضمن وجود الغاز في حقل قانا اللبناني الذي ستحصل إسرائيل على نسبة معيّنة من عائداته بموجب اتفاق بينها وبين شركة “توتال إنيرجي” الفرنسيّة.

المخيف في ما يخصّ ترسيم الحدود البحريّة أنّه بات هناك اعتراف أميركيّ بأن “حزب الله” يمثل السلطة الحقيقيّة في لبنان. ليس معروفا بعد هل ستتعامل الإدارة الأميركية مع الأمر الواقع اللبناني الجديد، أي الاحتلال الإيراني، مثلما تعاملت في الماضي مع أمر واقع يتمثل في الاحتلال السوري الكامل للأراضي اللبنانية بعد 13 تشرين الأول – أكتوبر 1990؟

لم يكن الرئيس السابق ميشال عون وصهره جبران باسيل، اللذان وُقّع الاتفاق في عهدهما، سوى واجهة استخدمت بطريقة جيّدة لتمرير الاتفاق. لا يمكن الجزم بعد هل وافقت أميركا على الوصاية الإيرانية على لبنان.

ثمّة شكوك في ذلك، إذ يبدو أن “حزب الله” لم يتمكن، أقلّه إلى الآن، من الحصول نهائيا على العائد السياسي الذي كان يتوقعه من اتفاق، هو الأوّل من نوعه، يضمن الأمن الإسرائيلي من جهة ويؤمّن وصول الغاز من حقل قاديش إلى أوروبا من جهة أخرى. قد يفقد حصوله على العائد بسبب الاعتداء الأخير على الوحدة الأيرلنديّة العاملة في جنوب لبنان ومقتل أحد عناصرها…