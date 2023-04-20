لا يمكن لحزب العمل أن يرقص في حفلي زفاف

"هيا لوحدك، قالت البعوضة لفيل، أنا لا أنوي الاستمرار في مساعدتك". هذه هي الصورة التي تقفز إلى الذهن في ضوء إعلان رئيسة حزب العمل، ميراف ميخالي، عن انسحابها من المباحثات حول الانقلاب القانوني الذي يجري في مقر الرئيس الإسرائيلي.

ميخالي، لئلا ننسى، قدمت مساهمة حاسمة في فوز اليمين في الانتخابات الأخيرة، وأوضحت قبل شهر خلال جلسة استماع في لجنة القانون والدستور في الكنيست، أن "المفاوضات يجب ألّا تجري، وأنها لا تثق في الائتلاف، وأن رئيس اللجنة سيمحا روتمان سعيد لأنه مثل بقية أعضائه، يعمل على مطبات السرعة، وأن حزب العمل لن يدعهم يقضون على الديمقراطية".

ويمكن قول ثلاثة أشياء عن ذلك: الأول، من الجيد جدًا أن حزب العمل لا ينوي السماح لهم بالقضاء على الديمقراطية، ولكن من يحب الحزب تحت قيادة ميخالي، كما تقول الكليشيهات، فهو كمن يضع أمواله في قرن الغزلان. ليس فقط لأنه حزب تمكن من الوصول إلى الكنيست بأربعة مقاعد فقط، بل لأنه حاليًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي، إذا أجريت الانتخابات اليوم، فلن يخدش حتى النسبة المئوية للكتلة. بمعنى آخر، لن تأتي القوات المقاتلة من هناك.

والأمر الثاني يتعلق بادعاءات الحزب بأن المباحثات تجري في الظلام، وأن الاتفاقات تجري بعيدًا عن أعين الجمهور، الأمر الذي يثير الخوف من الإضرار بالديمقراطية. والخبر الصادم هو أن هذا النوع من المفاوضات يحدث دائمًا في الظلام، وبعيدًا عن أعين الجمهور دائمًا. وما سيصدر، إذا تم نشره، هو ورقة عمل أولية يجب أن تمر عبر الكنيست.

ثالثًا، في مقابلة مع أفيغدور ليبرمان على القناة الثانية، والتي جرت في اليوم التالي للإعلان، كررت إفرات رايتن، التي كانت عضوًا في فريق التفاوض، ادعاء الظلامية. وبعد منعطف مؤلم، أدركت أن الادعاء لم يكن ضد الرئيس، كما يمكن فهمه في بداية المحادثة، ولكن العنوان كان الحزبين الرئيسيين في المعارضة: "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد. شركائهم في النضال. وما يثير الدهشة هو لماذا اختار هذان الشخصان فصل حزب العمل عنهما.

ومن هنا نستنتج: أن الوظيفة الأكثر ربحية من الناحية السياسية، هي الرقص في كلا العرسين. للمشاركة في الاحتجاج والمشاركة في المحادثات التي تضع الخريطة السياسية: من يجلس في المكان حيث تجري الأمور. فهذا ليس ممكنًا حقًا. إذا أسفرت المحادثات عن اتفاقات، فسيكون غانتس ولابيد هما من يقطع الفيلم. وإذا فشلا، قد تكون ميخالي قادرة على التباهي بالعبارة البولندية المعروفة "لقد أخبرتك بذلك"، فقط سوف يُنظر إليها على أنها مثيرة للشفقة. حزب العمل ليس العنوان الذي يستهدفه الاحتجاج، وميخالي ليست المرشحة لتحل محل رئيس الوزراء.

إن الجمهور المعتمد على استطلاعات الرأي، يؤيد الخطوة التي يقودها غانتس للتوصل إلى تغيير في التشريع بالإجماع. أو على الأقل حاول أن تفعل ذلك. ومن قال مسبقًا إنه لا يثق بعصابة منشطات، ليس من الواضح سبب دخوله هناك. ما لم تكن خطوة ساخرة، وسياسية بأسلوب رؤية النائب عن حزب الليكود تالي جوتليب: أنا أصرخ، يعني أنني موجود. ولتغيير الصياغة، اعترض، مما يعني أن لدي أيديولوجية. وربما في الخلاصة هذه هي القصة بأكملها. لهذا جاء العمل، ولهذا خرج. وكل ما تبقى هو ثرثرة بيض بلغة السنهدرين، ثرثرة بيض بلغة اليوم.

"يديعوت أحرونوت"

ترجمة: يحيى مطالقة