كان العالم.. وأصبح

قبل اختفاء الاتحاد السوڤيتى في ١٩٩١، كان العالم منقسمًا بين أن يكون مع السوڤييت في موسكو، أو يكون مع الأمريكان في واشنطون، ولم تكن هناك منطقة في الوسط، ولم تنجح كتلة عدم الانحياز في تشكيل كيان واضح المعالم من الدول غير المنحازة، التي لا هي مع العاصمة السوڤيتية ولا هي مع العاصمة الأمريكية.

وفى مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد واختفائه، لم يعد أمام الدول سوى أن تكون حليفة للأمريكيين، ولم تكن الغالبية من دول العالم تجد اختيارًا آخر، وكانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تغذى هذه الفكرة عندما كان بعضها يتبنى نظرية تقول: مَنْ ليس معى فهو ضدى!.

وعاش العالم عقودًا ثلاثة على هذا الأساس، ولكن يبدو أنه بدأ في التغير، ويبدو أن الصين الصاعدة هي التي تقود هذا التغير.

ومن وقت إلى آخر نجد أنفسنا أمام علامات على ذلك لا تخطئها العين، ومن بين العلامات مثلًا أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، لما يئس من إمكانية أن يستقبله الرئيس الأمريكى جو بايدن في البيت الأبيض، راح يسرب أخبارًا عن أنه تلقى دعوة لزيارة العاصمة الصينية بكين، وأن الترتيبات جارية لإتمام الزيارة!.

ولم يكن وهو يسرب الخبر يعلن عن زيارته التي من الممكن ألا تتم، بقدر ما كان يغازل إدارة بايدن، وقد التقطت الإدارة الأمريكية الإشارة، وصدر عنها ما يفيد أن الرئيس الأمريكى سوف يستقبل نتنياهو في الخريف!.. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي لا تسارع فيها الإدارة الأمريكية إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى، رغم مرور ما يقرب من تسعة أشهر على وجوده في منصبه..

فمن قبل كانت الزيارة الأولى لأى رئيس وزراء إسرائيلى جديد من نصيب واشنطون، ولم تكن العاصمة الأمريكية تتأخر عليه كل هذا الوقت.. والأمر بالطبع له علاقة مباشرة بسياسات نتنياهو المتطرفة التي لا تُقرها إدارة بايدن، ولا تترك فرصة إلا وتنصحه فيها بتعديلها ومراجعتها.

ولم يكن غريبًا والحال كذلك، أن نسمع رياض المالكى، وزير الخارجية الفلسطينى، وهو يتحدث في رام الله قبل أيام عن أن الفلسطينيين يفكرون في التوجه إلى الصين، بعد أن أصابتهم إدارة بايدن بما يشبه خيبة الأمل!.

ولكن العبرة طبعًا هي بأن يزور نتنياهو بكين بالفعل، وأن يتوجه الفلسطينيون إليها فعلًا، وأن يكون للزيارتين أثر عملى على الأرض.

المصري اليوم