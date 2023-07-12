إسرائيل.. حكومة كارثة إستراتيجية.. الفصل الأول

آفي غيل

إن الإصرار على القيام بثورة دستورية ضد التعديلات القضائية دون إجماع وطني واسع، سوف يخلق انقسامات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، ويقوض التضامن الداخلي الضروري للغاية، في وقت توجد فيه حاجة لتوحيد الصفوف في مواجهة الخطر المتزايد المتمثل في تعدد جبهات القتال.

كما تهدد عدم رغبة جنود الاحتياط بالخدمة الطوعية، بإلحاق الضرر بقوة الجيش الإسرائيلي وقدرته على الردع. كما تحذر العوامل الرئيسة في الاقتصاد العالمي من أن عدم اليقين القانوني والإداري سيؤدي إلى كساد اقتصادي. وفي الواقع، تتراجع الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلية بشكل ملحوظ".

ولذلك يُنظر إلى مضمون الثورة الدستورية في الولايات المتحدة، على أنها تخلي عن القيم المشتركة التي تشكل أساس العلاقة الخاصة بين البلدين. وفي الوقت نفسه، يتم تفسير السلوك في الضفة الغربية على أنه تعبير عن انحلال أخلاقي يتناسب بشكل جيد مع منطق الثورة الخاطئ. ولذلك يوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن وشعبه انتقادات لاذعة لإضعاف القضاء، وللوضع في الضفة الغربية من توسيع المستوطنات، وعدم وجود ردع مناسب لعنف المستوطنين، وما إلى ذلك؛ ما يؤدي إلى الصعوبة المتزايدة لكسب آذان متعاطفة مع الملف النووي الإيراني. وأبرز تعبير عن ذلك التأخير المهين في دعوة بنيامين نتنياهو لواشنطن، ويفسر أعداء إسرائيل هذه الغضبة على أنها تعبير عن الضعف".

الحكومة الإسرائيلية التي يعارض غالبية وزرائها حل الدولتين، لا تقدم أي حل للقضية الفلسطينية. ويشير نقل صلاحيات الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية إلى الوزير بتسلئيل سموتريتش، وتسليم وزارة الأمن القومي إلى الوزير إيتمار بن غفير، إلى تعميق عملية ضم الضفة الغربية.

تخاطر إسرائيل بالانزلاق إلى حالة دولة ثنائية القومية، والتي تشكل تهديدًا إستراتيجيًّا لطابعها اليهودي. وفي المنطقة نفسها، تتضاعف الهجمات ضدها، ويتعزز موقع حماس ويتزايد خطر الانهيار العنيف والشامل. بالمقابل تعيش السلطة الفلسطينية في أزمة داخلية مستمرة تتفاقم بسبب غياب أي أفق سياسي، وعلى هذه الخلفية يتآكل التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وإيران، التي تنفق مواردها على الجماعات الإرهابية، تنجح في المناورة لتقوية موقعها الإقليمي، وتعميق علاقاتها مع روسيا والصين. ويكشف تأسيسها كدولة عتبة نووية عن فشل الإستراتيجيات التي استخدمتها إسرائيل والولايات المتحدة حتى الآن، بما في ذلك انسحاب الرئيس دونالد ترامب بتحريض من نتنياهو من الاتفاق النووي. وعلى عكس آمال إسرائيل، لا تجتهد واشنطن في حل الصراع مع إيران عسكريًّا، بل تعمل على احتوائه.

ويعكس الانفراج الإقليمي، الذي توج باتفاق المصالحة بين السعودية وإيران بوساطة الصين، تطور المنافسة بين القوى وتعميق النشاط السياسي للصين في المنطقة. لا تملك إسرائيل، التي يتضح اعتمادها على الولايات المتحدة، خيار المناورة كالذي تملكه الدول العربية، ونشر نية نتنياهو لزيارة الصين لا يشكل رافعة للتأثير على الإدارة الأمريكية، بل يعمق التوترات معها.

إن قلة انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا يخدم المصلحة الأمنية لإسرائيل، ويقوّض صورة الردع لديها. وجهود واشنطن للترويج لاتفاق سلام إسرائيلي سعودي لم تنضج بعد في ظل الشروط التي وضعتها الرياض (ضمانات أمنية، جيش متقدم، وتطوير مشروع نووي مدني، وإحراز تقدم في حل القضية الفلسطينية). ولذلك قد يؤدي الافتقار إلى المرونة السياسية حتى اللفظية من جانب الحكومة الإسرائيلية إلى فقدان إنجاز ذات أهمية تاريخية.

وفي هذا السياق، فإن قرار المغرب بعدم عقد قمة النقب على خلفية الأحداث العنيفة في الضفة الغربية، يظهر أنه لا ينبغي المبالغة في الادعاء بأن مصير الفلسطينيين مرة أخرى لا علاقة له بقرارات القادة العرب. وبما أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تسبب في انهيار العلاقات مع الدول العربية في الماضي، فقد يحدث هذا في المستقبل أيضًا.

لم تنفع شهور ولاية حكومة نتنياهو اليمينية المورد الإستراتيجي الموجود في مثلث العلاقات: القدس - واشنطن - ويهود أمريكا. من أجل تعزيزها، يجب على الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على التعاطف الأمريكي من الحزبين، وعلاقة يهود أمريكا بإسرائيل.

في الأشهر الأخيرة، تم الكشف عن خلافات كبيرة حول المحور بين تل أبيب وواشنطن (الثورة الدستورية، التعامل مع التهديد الإيراني، الكيان الفلسطيني، عدم استجابة إسرائيل لزيادة المساعدات لأوكرانيا، والحقوق الفردية، إلخ) ما عمق اتجاهات الاغتراب والغربة لليهود الأمريكيين، وقد يجعل من الصعب طلب مساعدتهم في أوقات المحنة لاحقًا.

وفي الخلاصة، تظهر الأشهر القليلة الماضية، أن الحكومة تقود إسرائيل إلى حافة الانهيار الإستراتيجي. فالأضرار واضحة في جميع العناصر التي تكمن في أساس القوة الوطنية لإسرائيل. وعلى خلفية ضغوط الحكومة الجائرة لخنق الانتقاد والرفض، تتفاقم المعضلة التي تواجه واضعي التقييم الوطني للوضع. هل يخطئون بعدم التحذير، أو سيجمعون الشجاعة ويوضحون بصوت واضح أن الحكومة اليمينية تهدد القوة الوطنية لإسرائيل؟