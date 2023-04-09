نتنياهو بحاجة للتعلم من أخطاء بينيت ولابيد.. وبسرعة

تحتفل حكومة نتنياهو السادسة، بعد عيد الفصح، بمرور 100 يوم على تشكيلها.

من سارع إلى الإشارة إلى الحدث الاحتفالي في ظل تلك الظروف ليس سوى رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض فيه إنجازات حكومته في نفس الإطار الزمني وختم: "ممكن خلاف ذلك".

وغني عن القول، إن التغطية الإعلامية في الوقت الحقيقي تضمنت إنجازًا واحدًا فقط لحكومة بينيت- لابيد: وهو تغييب حكومة نتنياهو. هذا ليس سرًا استخباراتيًا يستعد بينيت له؛ ففي هذه الأيام، ينخرط في رحلة إلى أعماق المجتمع الإسرائيلي، وقد وفرت الاحتجاجات في الخلفية، وكذلك السلوك القوي للحكومة، بيئة جميلة لمنافس سياسي قديم جديد للقفز إلى الماء.

سيجد نتنياهو نفسه صعوبة في الاحتفال، لأنه في العدد الصافي لأيام العمل، التي لا تشمل الزوبعة السياسية حول الإصلاح القانوني، لم يكن أمام هذه الحكومة سوى خمسة أيام للمضي قدمًا. وفي الواقع، منذ حفل التنصيب في 29 ديسمبر وحتى وضع خطة الإصلاح على الطاولة في 4 يناير، كان لدى الحكومة فقط ثلاثة أيام عمل ويوم السبت.

ومنذ ذلك الحين، كانت كل خطوة اتخذتها منغمسة في الاحتجاج: من الأنشطة الجارية للقضاء على العنف، والموافقة على الميزانية في القراءة الأولى في الكنيست، وسلسلة من الزيارات الدبلوماسية لإعادة التحشيد ضد إيران، إلى جانب المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الإنذار.

منذ عام 1996، لم يشكل نتنياهو حكومة بمثل هذا الاتجاه اليميني القوي. فقد عرف شركاؤه في حزبي "الاتحاد القومي الديني"، ولاحقًا "البيت اليهودي" كيف يتحدونه فيما يتعلق بسياسته الاستيطانية، لكنهم لم يكونوا إيتمار بن غفير، ولم يكن شركاؤه الأرثوذكس المتطرفون أبدًا حازمين في مطالبهم، وإذا اعترفنا بالحقيقة - تغير الجمهور في المنزل أيضا، حتى لو بدأنا من افتراض أن قانون "هامتز" (الخميرة) ضروري في ضوء حكم المحكمة العليا، وكذلك قوانين درعي في ضوء ذلك، وكما ورد أعلاه قانون التحصين وبالتأكيد الإصلاح القانوني- من الصعب إيجاد مبرر لتصرفات الحكومة والائتلاف التي تبدو كما لو كانت تهدف إلى إغضاب جمهور عريض للغاية.

ففي عالم تكون فيه الرؤية أمرًا بالغ الأهمية، حيث يتم تصوير كل شيء باستخدام طريقة Big Brother وحتى أبسط وجبة يتم تصويرها مثل طبق في مطعم Michelin لـ Instagram، يبدو كما لو أن الحكومة الحالية تعيش في قرية معزولة، بدون تلفاز أو إنترنت. وقد روج أعضائها البالغ عددهم 64، أو نصفهم على الأقل، لقوانين وبرامج ضخمة يهتم بها اليمين دون أي أهمية للظهور العام، ووضع أي بنية تحتية والمضي قدمًا بحذر.

الدرس المستفاد من حكومة بينيت- لابيد، وإذا قلنا حقيقة الحكومات السابقة بشكل عام، أنه كان لديهم مبدأ توجيهي وكرروه في كل فرصة ليفين وروثمان وأعضاء كبار آخرين في الائتلاف الحكومي: كل ما لم يتم فعله في الأسابيع الأولى من تشكيل الحكومة، عندما كان الوقود على أعلى مستوى. لم يتم إطلاقاً.

ثلاثة أشهر كاملة من الرعب في الكنيست، وعروض الرعب كان من الممكن أن تتحول بسهولة إلى شهرين. أولئك الذين عرفوا كيفية القيام بذلك في الماضي، هم زئيف إلكين وجدعون ساعر، ودليل ذلك- في الكنيست السابقة- استغرقت الدورة الأولى ضمن "100 يوم من النجاح" لبينيت أقل من شهرين، بسبب معارك التحالف في اللجان والجلسة المكتملة. وأخيرًا، ما أسقط تلك الحكومة هو عناصرها التي لم تنج من طبيعة العمل في الكنيست. نتنياهو لديه الآن 26 يومًا من الإجازة تحت تصرفه بالضبط لإعادة تنظيم الدورة القادمة للكنيست، وهذا أكثر من ثلاثة أيام عمل، وربما يبدو الأمر مختلفًا هذه المرة.

يزعم كبار المسؤولين في الائتلاف والحكومة، أن إقالة غالانت لم تكن نزوة ولا مطلبًا للعائلة، وإنما كان مبررًا تمامًا، فقط مسألة التوقيت كانت ولا تزال مشكلة كبيرة.

منذ أسابيع، كان نتنياهو يراقب من الخطوط الجانبية بينما يقود غالانت الأزمة الداخلية في الجيش ومظاهر التردد، مع تنبؤات التهديد التي أعطيت له من قبل النخبة الأمنية التي تملي خطواته بدلاً.

ولذلك هدد نتنياهو في مناسبة أخرى بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة، لذا فإن التقدير هو أنه حتى لو أجل نتنياهو إقالته في الوقت الحالي، فإنها ستحدث عاجلًا أم آجلًا.

يزعم آخرون في الليكود، أن غالانت يخجل من التعاطف العام وقد يخرج من ظهر الليكود لصالح إنشاء حزب آخر إذا استمرت أعمال الشغب في الدورة القادمة للكنيست، وكان لديه المزيد من المؤيدين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم تم التعبير عنه من قبل حفنة من الأشخاص في الليكود، لكنه يظهر عقلية حاشية نتنياهو، الأمر الذي قد يسرع من إجراءات إقالة غالانت في وقت أكثر ملاءمة من الناحية السياسية.

في نهاية أخرى من عيد الفصح والأعياد الوطنية، هناك قانونان مثيران ينتظران المصير الملموس للائتلاف: قانون الموازنة الذي يجب إقراره بحلول 29 مايو، وإلا سوف يتم حل الكنيست، وقانون التجنيد الإجباري الذي يجب الموافقة عليه في ثلاث قراءات (دون خوف من المحكمة العليا) بحلول نهاية يوليو.

سيتعين على التحالف توفير الوقت والمساحة للمشاحنات في الميزانية، ومن المستحيل سن إصلاح قانوني في نفس الوقت كمناقشات اللجنة في الليل حول القضايا الاقتصادية الجوهرية. وسيكون لأعضاء الكنيست مطالب، وسيبدأ المهاجمون ساعات عمل أكثر، وسيقرر كل عضو من بين 64 أو 63 عضوًا في الائتلاف. وفي الخلفية، دعونا لا ننسى، سنة اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وليس ذلك فقط.

وأخيرا، ففي ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة باستمرار على حدود إسرائيل، كما قال رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت في تصريحاته عدة مرات في الأسابيع الأخيرة عندما تحدث عن التوترات التي لم تكن كما هي منذ 50 عامًا، وهي مهمة وطنية حاسمة بالنسبة لـ مصير البلاد الآخذ في الظهور في هذا الوقت.

يراقب رئيسا الأركان السابقان بيني غانتس وأيزنكوت بقلق الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع سلاح الأخطبوط الإيراني. فإذا كان الأمر متروكًا لهذين وحدهما، لكانا بالفعل داخل هذه الحكومة، مع بن غفير في الخارج والتجنيد للمهمة الوطنية.

ومع ذلك، فإن غانتس يتخلى عن التجربة ويخشى ليس فقط ردة فعل الإسرائيليين، ولكن بشكل رئيس من أعضاء حزبه الذين لن يسمحوا له بإكمال الخطوة. لقد تأذى غانتس بالفعل من سلوك نتنياهو، لكن لا توجد كراهية هناك. آيزنكوت لم يصب بعد بالمرض السياسي المسمى "فقط ليس بيبي"، وهو يتذكر العطف من الأيام التي كان يقود فيها الجيش تحت قيادته. والمعركة في المعارضة بين مسؤولية الدولة، ومن يريد الاصطفاف مع قادة الاحتجاج في المعارضة، ستحسم في يوم الأمر العسكري.

"يسرائيل هيوم"