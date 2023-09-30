هؤلاء الأربعة

في مثل هذا الشهر من السنة الماضية، رحلت الملكة إليزابيث عن ٩٦ سنة، وقبلها بسنة واحدة مات زوجها الأمير فيليب عن مائة سنة كاملة، وقد روت عنه أنه كان إلى ما قبل رحيله بسنوات يقود سيارته مسرعًا، وكانت هي ترافقه أحيانًا، وكانت كلما طلبت منه أن يهدئ السرعة هددها بأنه سيوقف السيارة، ويُنزلها على قارعة الطريق!.

وقد عاشت الملكة إلى ما قبل رحيلها بأيام تستقبل رئيس الوزراء، وتؤدي مسؤولياتها في القصر كاملة، وتروح وتجيء في لياقة واضحة.

وقبل أيام، رحل الرئيس الإيطالى جورجو نابوليتانو عن ٩٨ سنة، وكان إلى ٢٠١٥ يتولى رئاسة الدولة، وكان قد بدأ حياته السياسية في سن ١٧ سنة.. صحيح أن نظام الحكم في إيطاليا برلماني، وأنه نظام يجعل السلطة الحقيقية في يد رئيس الوزراء لا رئيس الدولة، كما هو الحال في الهند وفي إسرائيل مثلًا، ولكن سيرة الرئيس نابوليتانو تقول إنه ظل يتمتع بلياقة كبيرة إلى ما قبل رحيله بأسابيع، وإنه عاش مدى حياته يتنقل في رشاقة بين المواقع والمناصب.

وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه السنة، نقلت وكالات الأنباء صورة صحفية للقاء تم بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وهنري كيسنجر، الذي لا يزال أشهر وزراء خارجية الولايات المتحدة، ومستشاري الأمن القومى فيها.

وكان وجه الغرابة في الصورة أن "كيسنجر" في العام الأول بعد المائة من العمر، ومع ذلك فإنه انتقل من بيته حيث يسكن ويقيم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث التقى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولا بد أنه التقى مع سواه بالضرورة!.

هذه مجرد نماذج لأشخاص أربعة من دول متناثرة على الخريطة، ولكن ما يجمع بينها أنها دول غربية كلها، وليس بينها دولة شرقية واحدة.

والأربعة معمرون بمقاييس منظمة الصحة العالمية، التى تعتبر الشخص الذى يتجاوز التسعين معمرًا.. ولا بد أن هناك كثيرين بخلاف الأربعة في دول الغرب، ولا تزال اليابان على سبيل المثال تحصي عدد المعمرين عندها وتقول إن أعدادهم في تزايد.. والسؤال هو كالتالي: هل يعود ذلك عندهم إلى جينات في الجسد تطيل العمر بطبيعتها، أم يعود إلى مستوى جودة الحياة التي يعيشونها، أم إلى ماذا على وجه التحديد؟.. هذا سؤال يظل يبحث عن إجابة بيننا.

المصري اليوم

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