تأجيج الحرب في أوكرانيا



ظاهرياً من الواضح أن زيلينسكي هو من جاء طلباً لدعم بلاده في مواجهتها لروسيا، غير أنه من الواضح أن خطط العم سام تمضي في اتجاه آخر، بعيدة كل البعد عن فرضية السلام، خطط تخدم طبقة النخب الأميركية التي تناولنا شأنها في المقال الماضي، والتي أدمنت الحروب الدائمة، خدمة للمجمع الصناعي العسكري الأميركي، حتى وإن جرى إنفاق مليارات الدولارات على أطراف وأطياف خارجية، وليذهب فقراء أميركا ما شاء لهم أن يذهبوا، وليكتشف العالم زيف الديمقراطية الأميركية الغناء.

بدا بايدن وفي لقائه مع زيلينسكي، مدفوعاً بقوة قادرة وربما قاهرة لجهة استمرارية الحرب، لا البحث عن مخارج لها بعيداً عن ميادين الوغى، إذ قطع بأنه لا يتوقع نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا، معلناً أن بوتين ليست لديه النية لوقف هذه الحرب القاسية، حتى لو كان لدى زيلينسكي سعي لسلام دائم.

تصريحات بايدن منافية ومجافية للواقع، ذلك أن بوتين والقادة الروس، تناولوا شأن المفاوضات السلمية أكثر من مرة، وبدا كذلك أن حكيم السياسة الخارجية الأميركية وبطريركها الشرعي، هنري كيسنجر، قد حاول بدوره تقديم نصائح في هذا السياق، وحتى لا يتحول المشهد إلى صراع عالمي، غير أن زيلينسكي هو من أوصد مغاليق الأبواب النحاسية، في وجه رؤى إنهاء الحرب الدائرة.

بات واضحاً، بل ومؤكداً من خلال زيارة زيلينسكي، أن واشنطن راغبة، عطفاً على أنها قادرة، في صبّ مزيد من الزيت على النار، وذلك من خلال التخطيط لإرسال بطاريات «باتريوت» إلى أوكرانيا، وإن اقتضى الأمر بعض الوقت لتدريب الأوكرانيين على طرق استخدامها.

تبلغ حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا نحو ملياري دولار، فيما هناك في الطريق حزمة أخرى هائلة تبلغ نحو 45 ملياراً قيد الإعداد، ورغم أنها ليست كلها عسكرية، فإنها تمثل التزاماً أميركياً رسمياً وعلنياً من قبل إدارة بايدن، لدعم أوكرانيا، ودفعها في طريق المزيد من النار والدمار.

أجاد زيلينسكي العزف على المتناقضات في كلمته داخل الكونغرس، فقد ربط روسيا بإيران، لا سيما بعد أن باتت الأخيرة مصدراً للطائرات المسيرة التي أربكت حسابات الدفاع الأوكراني، ووجد في تهمة الإرهاب خاصرة أميركية رخوة، ينفذ من خلالها إلى قلب نواب الشعب الأميركي.