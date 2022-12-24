تأجيج الحرب في أوكرانيا
عشية الأربعاء الماضي، حلّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ضيفاً على الولايات المتحدة الأميركية، وإن كان العالم لا يزال يتساءل كيف خرج من بلاده، وأي سيناريو استخباراتي وخداعي جرت به المقادير، يسر له الدروب إلى بنسلفانيا أفنيو، ليلتقي الرئيس الأميركي بايدن.
السيناريو ليس هو جوهر القضية، فقد فعلتها الدولة الاستخباراتية الأميركية مراراً من قبل، فيما الأهم هو ماورائيات الزيارة، التي انقسم من حولها العارفون ببواطن الأمور، ففريق قال إنها تمهيد لمسار المفاوضات، وفريق آخر قطع بأنها استعداد لجولة أشد شراسة من الحرب خلال الشتاء الجاري.
يحتاج مشهد زيلينسكي في أميركا إلى لحظات انتباه، ومحاولة تفكيك الصور قبل الكلمات... ماذا عن هذا؟
يلفت النظر في صور بايدن وزيلينسكي، انعدام الندية، وسيادة التبعية، بل ربما ما هو أكثر من ذلك، ما يعني أن من يواجه روسيا، هو سيد البيت الأبيض، رأس الحربة في الناتو، وأن زيلينسكي ليس سوى وكيل الحرب في مواجهة القيصر بوتين.
ثم خذ إليك، أن يجتمع الكونغرس بمجلسيه، وفي حضور نانسي بيلوسي، الرئيسة المنتهية رئاستها لمجلس النواب، وكمالا هاريس نائبة الرئيس، لاستقبال زيلينسكي، وفي هذه إشارة لا تخطئها العين لأهمية القضية بأكثر من صاحبها، الذي حمل علم بلاده، ليرتفع داخل أروقة برلمان الشعب الأميركي محمولاً من القامتين الثانية والثالثة في البلاد، في مشهد غالب الأمر لم يحدث سابقاً، حتى وإن تسبب في غضبة ملايين الأميركيين، الذين اعتبروا الأمر تجاوزاً للأعراف والتقاليد الأميركية.
مَن يبدو في حاجة إلى الآخر؟
ظاهرياً من الواضح أن زيلينسكي هو من جاء طلباً لدعم بلاده في مواجهتها لروسيا، غير أنه من الواضح أن خطط العم سام تمضي في اتجاه آخر، بعيدة كل البعد عن فرضية السلام، خطط تخدم طبقة النخب الأميركية التي تناولنا شأنها في المقال الماضي، والتي أدمنت الحروب الدائمة، خدمة للمجمع الصناعي العسكري الأميركي، حتى وإن جرى إنفاق مليارات الدولارات على أطراف وأطياف خارجية، وليذهب فقراء أميركا ما شاء لهم أن يذهبوا، وليكتشف العالم زيف الديمقراطية الأميركية الغناء.
بدا بايدن وفي لقائه مع زيلينسكي، مدفوعاً بقوة قادرة وربما قاهرة لجهة استمرارية الحرب، لا البحث عن مخارج لها بعيداً عن ميادين الوغى، إذ قطع بأنه لا يتوقع نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا، معلناً أن بوتين ليست لديه النية لوقف هذه الحرب القاسية، حتى لو كان لدى زيلينسكي سعي لسلام دائم.
تصريحات بايدن منافية ومجافية للواقع، ذلك أن بوتين والقادة الروس، تناولوا شأن المفاوضات السلمية أكثر من مرة، وبدا كذلك أن حكيم السياسة الخارجية الأميركية وبطريركها الشرعي، هنري كيسنجر، قد حاول بدوره تقديم نصائح في هذا السياق، وحتى لا يتحول المشهد إلى صراع عالمي، غير أن زيلينسكي هو من أوصد مغاليق الأبواب النحاسية، في وجه رؤى إنهاء الحرب الدائرة.
بات واضحاً، بل ومؤكداً من خلال زيارة زيلينسكي، أن واشنطن راغبة، عطفاً على أنها قادرة، في صبّ مزيد من الزيت على النار، وذلك من خلال التخطيط لإرسال بطاريات «باتريوت» إلى أوكرانيا، وإن اقتضى الأمر بعض الوقت لتدريب الأوكرانيين على طرق استخدامها.
تبلغ حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا نحو ملياري دولار، فيما هناك في الطريق حزمة أخرى هائلة تبلغ نحو 45 ملياراً قيد الإعداد، ورغم أنها ليست كلها عسكرية، فإنها تمثل التزاماً أميركياً رسمياً وعلنياً من قبل إدارة بايدن، لدعم أوكرانيا، ودفعها في طريق المزيد من النار والدمار.
أجاد زيلينسكي العزف على المتناقضات في كلمته داخل الكونغرس، فقد ربط روسيا بإيران، لا سيما بعد أن باتت الأخيرة مصدراً للطائرات المسيرة التي أربكت حسابات الدفاع الأوكراني، ووجد في تهمة الإرهاب خاصرة أميركية رخوة، ينفذ من خلالها إلى قلب نواب الشعب الأميركي.
فات زيلينسكي، أن بطاريات «باتريوت» ليست الحل الأمثل للدفاع عن أوكرانيا، فهي تصلح للدفاع عن منطقة محدودة، أو قاعدة عسكرية، أو منشأة استراتيجية، لكنه من الصعب أن تغطي سماوات البلد دفعة واحدة.
ثم من حيث الأكلاف المادية، فإنه من العبث إطلاق صاروخ من البطاريات الأميركية التي تعتبر عنصراً أساسياً في دفاعات حلف شمال الأطلسي، تكلفته مليون دولار، على مسيرة إيرانية الصنع، لا تتجاوز تكاليفها خمسين ألف دولار.
ما يهم زيلينسكي، وكما تبدى في كلماته على الأراضي الأميركية، هو «هزيمة الكرملين في ساحة القتال»، على حد تعبيره، وتعجيل الدور الأميركي في تسريع الانتصار على سيد الكرملين، ما سيثبت لأي معتدٍ مستقبلاً أنه لا فائدة من اختراق الحدود الدولية.
ضمن ما رشح خلال هذه الزيارة، موصول بالأسلحة الموجهة بدقة والتي سيتم تزويد الطائرات الأوكرانية بها، ويمكن للأوكرانيين تثبيتها فوق صواريخها الأمر الذي يضاعف من خسائر الجانب الروسي، ويقلل من فقدان أوكرانيا لذخيرتها المتناقصة بسرعة كبيرة، خاصة بعدما كادت مخازن الأوروبيين بدورها تفرغ من احتياطياتها الاستراتيجية.
يقول الراوي إن المشهد في واشنطن العاصمة الأيام القليلة الماضية، كان أشبه بتمكين زيلينسكي بمزيد من الأحجار والمقالع التي تتوفر لأميركا، وتبدو تكلفتها زهيدة جداً، سيما في ظل ميزانية دفاعها التريليونية، ومعرفتها أنها لن تتسبب في إصابة قلب أحجار الزاوية الروسية، فالهدف الأميركي هو الاستنزاف، انطلاقاً من معرفة يقينية بأن بوتين لن يهزم، وفي المقابل ستسيل الدماء من رؤوس المواطنين الأوكرانيين، إذا استمرت الحرب بهذا الشكل.
الشيء المؤكد، هو أن واشنطن، جمهوريين وديمقراطيين، منطلقة في سياقات التصعيد العسكري، والفتات الذي تلقيه لزيلينسكي لا يتجاوز ميكانيزمات الحرب النفسية التي تشنها على بوتين، الذي بدأت الأزمات الاقتصادية تعتمل في بلاده، ومن ناحية ثانية تدفع الشركاء الأوروبيين للمساعدة أكثر وجعل موارد أوكرانيا بلا حدود.
هل على دول العالم الاستعداد لعام جديد بألوان الحداد القاتم؟
يخشى أن يكون ذلك كذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
الشرق الأوسط