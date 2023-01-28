مصير العالم والتسعون ثانية



ثانياً: فشل مؤتمر الاستعراض العاشر للأطراف النووية، الذي جرى في نيويورك برعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ران الإخفاق على المجتمعين من 1 إلى 26 أغسطس (آب) الماضي، ولم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء أو نتيجة ملموسة لتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

في نوفمبر الماضي، اعتبر كثير من الجمعيات والمؤسسات الدولية، القائمة على مراقبة المشهد النووي العالمي، أنه مع تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا، فإنه من المحتمل أن يكون نشوب حرب نووية، أقرب من أي وقت منذ عام 1962، عندما كانت واشنطن وموسكو، على شفا حرب نووية، خلال أزمة الصواريخ الكوبية.

هل هذا السيناريو وارد بالفعل؟

في 29 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام قادة الدفاع في موسكو، أن بلاده سترفع الاستعداد القتالي لـ«ثالوثها النووي»، بعد أن حذر قبل ذلك من الخطر المزداد لنشوب حرب نووية في سياق التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.

قصد بوتين الإشارة إلى أسلحة بلاده النووية براً وبحراً وجواً، عبر الغواصات والقاذفات بعيدة المد، والقواعد الثابتة على الأرض.

المخيف أكثر في المشهد، أن القيصر وعشية رأس السنة، كان يقطع بأن موسكو قد تضيف إلى عقيدتها العسكرية إمكانية توجيه الضربة النووية الوقائية الأولى، لنزع سلاح أحد خصومها.

هناك مفارقة ما في مشهد ساعة يوم القيامة، تتمثل في التركيز على المواجهة مع روسيا فقط، مع أن الصين، ورغم أنها لا تمتلك أكثر من 350 رأس نووية، فإنها وعند لحظة من المواجهة الحاسمة مع الولايات المتحدة، بسبب بحر الصين الجنوبي، أو حال قررت غزو تايوان، قد تفتح الباب واسعاً لمواجهة نووية.