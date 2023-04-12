سياسة إسرائيل غير مخطط لها وليست مصادفة

علَّمَنا أعداؤنا أن الوصية العليا التي توجهنا هي تجنب الحرب. ماذا تفعلون؟ نبدأ بمناقشة حول إستراتيجية أمنية ونمتنع عن استخدام القوة لمصلحتها.

إن النقاش الساخن في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وكذلك في الغرف المغلقة، حول مسألة ما إذا كانت الحوادث الأمنية الأخيرة نتيجة تخطيط مسبق من قبل يد متعمدة من إيران، يعبر بشكل أساس عن القيود والتحيزات الدائمة في تفكيرنا الأمني. ربما يكون الواقع أكثر تعقيدًا وفوضى وتحديًا، وكذلك التغييرات المطلوبة في سياسة إسرائيل.

بالنسبة للأنظمة الغربية المنظمة، من الضروري تنظيم الأشياء وفقًا للأنماط المألوفة لها: تسلسل القيادة، والموافقة على العمليات، والتنسيق بين الأذرع. هذا يساعدنا على تفسير العالم، ويحافظ على الوهم بأنه إذا قمنا فقط بإحضار المعرفة الذهبية ووجدنا الرافعة المناسبة، سنعرف ما يحدث وماذا نفعل. كما إنه يعفينا من المسؤولية، رغم إن إسرائيل هي العامل الأقوى والأكثر نفوذًا في المنطقة: إنها ليست نحن، إنها هامان الشرير وأتباعه.

الأمر فقط هو أن أعداء إسرائيل لا يفكرون ولا يتصرفون على هذا النحو.. ولهذا السبب تفشل الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة، التي تتميز في جلب أهداف للهجوم، مرارًا وتكرارًا في التحليل الكلي.

تجلى ذلك في عملية "عمود السحاب"، عندما قالت الاستخبارات إن حماس ستوافق على وقف إطلاق النار، ولم يحدث ذلك. يضاف إلى ذلك الحاجة السياسية النظامية في إسرائيل لتوجيه أصابع اللوم تلقائيًّا إلى إيران، العدو اللدود الذي يبدو أنه يقدم إجابة واحدة وصحيحة دائمًا لكل قضية أمنية.

تقوم إيران بالفعل ببناء حزب الله وتمول جزءًا كبيرًا من ميزانية الذراع العسكرية لحركة حماس، لكنها ليست المقر الرئيس، وهذه التنظيمات ليست قيادتها الشمالية والغربية. والأحداث الأخيرة هي شبكة أكثر من كونها أنبوبًا؛ إنها تنشأ من الرؤى المشتركة لجميع الأعداء، فيما يتعلق بمعنى السياسة الإسرائيلية الفاشلة في العقد الماضي. ولتحقيقها، لا تحتاج إلى أمر تشغيل، ولكن إلى فهم للفرص فقط.

كل الحكومات الإسرائيلية الأخيرة اتبعت السياسة ذاتها: تعزيز حماس ماديًا واعترافًا بسيادتها في القطاع من جهة، وعدم الوفاء بالمسؤوليات المترتبة عليها من جهة أخرى، رغبةً في إضعاف السلطة الفلسطينية والقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ولذلك فإن هدف إسرائيل الوحيد في الحرب على جميع الجبهات، هو العودة بأسرع ما يمكن إلى السلام المؤقت، والتباهي في الوقت ذاته بـ"استعادة الردع"، وهذا ما يقترحه الجيش وما تقرره الحكومة وهذا ما يريده الجمهور.

في الشمال أيضًا، يتركز استخدام القوة على سلاح الجو، فخر الجيش الإسرائيلي لعقد من الزمان، والذي تحول من عمليات محدودة ضد تسليح حزب الله بأسلحة متطورة إلى حملة ضد التمركز الإيراني في سوريا، مع الاعتزاز بعدد التفجيرات والاستخبارات الدقيقة التي تقف وراءها، لكن سلوك إسرائيل علم أعداءها، بقيادة حزب الله، أن الوصية العليا التي توجه نشاطها هي تجنب الحرب.

علمت حماس، التي كان هدفها المتوسط السيطرة على الضفة الغربية، أن إسرائيل تساعد روح المقاومة إلى الأبد، وفي عملية "حارس الأسوار" تعلمت أيضًا أن الحرم القدسي هو قضية يمكن أن تمنحها شرعية كاملة لإطلاق النار، وحتى التحريض على الشغب داخل إسرائيل نفسها.

لقد تعلم حزب الله أنه يستطيع أن يجرؤ ويقوي ادعاءه بأنه المدافع عن لبنان، حتى عندما تُضعف الفوضى في الداخل من مكانته السياسية. وقد تعلمت إيران أنها يمكن أن تساعد في إلهام ودعم إنشاء دفاعها الجوي الخاص بها ضد إسرائيل ماديًّا، وهو أمر مزعج أكثر بكثير من قصف القوافل التي نقوم بتنفيذها في لبنان.

وخلافا لإسرائيل، فإن العدو بفصائله المختلفة يتبع القاعدة التي وضعها رئيس قسم العمليات السابق، نيتسان ألون، عندما ادعى أن "من يريد المعركة بين الحروب سوف يستعد للحرب". وحماس وحزب الله لا يريدان تصعيدًا، لكنهما على استعداد للمخاطرة، ما يزيد من فرص سوء التقدير والانزلاق إلى حملة حقيقية، وهذه المرة متعددة الجبهات، من الدائرة البعيدة إلى داخل إسرائيل.

يضاف إلى ذلك، كتوابل أخيرة، السلوك الجامح للحكومة الحالية، والتي في هذا الوقت الحساس من شهر رمضان صبت الزيت على النار في الحرم القدسي. فلم تكن العاصفة الداخلية في إسرائيل هي سبب التصعيد، ولكن على خلفيتها، ازداد الشعور بالعجز وتقويض أسسنا.

فما نحن فاعلون؟ نبدأ بمناقشة لم تكن أمثالها موجودة هنا منذ فترة طويلة، حول إستراتيجية أمنية شاملة، ونمتنع عن استخدام القوة لمصلحتها الخاصة، والتي تعلم العدو فقط مدى خوفنا من حملة كبرى.

يتم النظر إلى القضية الفلسطينية من وجهة نظر على أنها أكثر من "إدارة الصراع"، مع إدراك أن السياسة الحالية ستؤدي في حالة نادرة إلى استمرار الجولات غير المجدية مع حماس، وفي أسوأ الأحوال إلى سيطرتها على الضفة الغربية.

إنهم يميزون الحرب ضد التسلح النووي الإيراني عن أي قضية أخرى، ويركزون فقط على الطريقة الفعالة لإبعادها عن القنبلة. ومن ناحية أخرى، يتم استغلال القلق الأمني لتهدئة الانقسام الداخلي، مع الاعتماد على المحادثات مع الرئيس يتسحاق هيرتسوغ كوسيلة لتهدئة الروح، ووقف التشققات التي تهدد وجود الجيش الإسرائيلي كجيش للشعب.

وحتى الآن لم نر أي شيء من الحكومة الحالية يشير إلى أن هذا سيحدث، لكن إذا واصلنا تجاهل حقيقة أن مفتاح التأقلم يكمن فينا بشكل أساس، واستمررنا في سياسة الجهل والعمى، فإن سيناريو التهديد الخطير لصراع متعدد الجوانب قد يلقي علينا بثقله الكامل.

وهذه المرة قد لا يكون هناك تحذير، ليس بسبب فشل استخباراتي، ولكن لأن الأمور لم تعد تحدث بهذه الطريقة المنظمة، وأولئك الذين يواصلون هذه السياسة البعيدة الاحتمال قد يستيقظون ذات يوم على هذا الواقع- وعندما تكون إسرائيل قد ضعفت داخليًّا وخارجيًّا في التعامل معها.

"يديعوت أحرونوت"

ترجمة: يحيى مطالقة