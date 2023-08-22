مع دخولنا مرحلة سياسية جديدة من عمل حزبي ثم برلماني حزبي وحكومات برلمانية، من المفيد أن نراجع بعض المصطلحات التي كانت ترافق مراحل سياسية عبر عقود الدولة الأردنية وخاصة فترات العمل الحزبي السري أو العلني.

مصطلح مناضل يتم إطلاقه على البعض فيستحقه البعض لكنه لا يكون مناسبا لمسار البعض الآخر، فالمناضل الحقيقي هو الذي يحمل رأيا سياسيا أو يتبنى مسارا اقتصاديا أو نقابيا ويدافع عنه سواء أكان مؤمنا بخط الدولة أو معارضا لها، لكنه معارض ببرنامج وطني وعبر حزب أردني حقيقي وليس حزبا له مرجعيات في دول أخرى أو قيادته الحقيقية تنظيم أو فصيل أو جبهة في بلد.

أن تكون معارضا أو مواليا داخل بلدك وانطلاقا من غيرة وطنية وليس تنفيذا لتوجيهات دول أو فصائل أو أحزاب خارج الأردن وتقاتل من أجل قناعاتك وغيرة على بلدك فيمكن أن تستحق لقب مناضل.

لكن من يعمل تحت قيادة حزب أو تنظيم خارجي أيا كانت هويته وفي أي بلد كان، ويبذل كل جهد ممكن لإدخال البلد في الفوضى وتكون غايته إسقاط نظام الحكم في الأردن، ويتلقى التعليمات من مرجعياته في حزبه الخارجي أو الفصيل الذي يموله ويوجهه أو ضابط مخابرات في جهاز دولة أخرى فليس له علاقة بالنضال إلا عند من يتبع لهم، وحتى لو تم سجنه في الأردن مثلا فهذا لا يعطيه صفة مناضل ما دامت غايته وهدفه و"نضاله" لخدمة دولة أخرى أو فصيل في كيان آخر، فأي نضال لشخص يعمل طوال حياته لإسقاط النظام السياسي في الأردن لمصلحة دولة أو كيان آخر.

الدولة تعفو عنه أو تعيده إلى مؤسساتها لكنه لم يكن يمارس نضالا فلو كان معارضا داخل بلده وضمن أطرها القانونية والدستورية فهذا يمارس قناعاته حتى لو لم تتوافق مع قناعات الدولة أو الحكومات.

والمناضل قد يكون أردنيا يعمل لمصلحة قضية عربية مثل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويكون جزءا من تنظيم غير أردني لكن إذا ترك النضال ضد المحتل وتحول إلى عبث داخل الأردن فقد تحول إلى شخص آخر وخاصة إذا مارس العبث لمصلحة جهة خارجية أيا كان اسمها الحركي الأردني.

أحيانا يكون هناك ضخ جائر في إطلاق ألقاب النضال على أشخاص قضوا سنوات عمرهم في العمل ضد استقرار الدولة وكانت غايتهم المعلنة إسقاط النظام السياسي الأردني، فدخول بعض هؤلاء السجن لهذا السبب لا يحولهم إلى مناضلين وهم ليسوا معارضين بالمفهوم السليم للمعارضة بل أشخاص عملوا ضد بلادهم لمصلحة دول أخرى وأحزاب وأجهزة مخابرات "شقيقة".

لكل بلد تعريف للمناضلين لكن المناضل في تعريف الأردن هو من يقف مناصرا لقضية عربية مشرّفة دون أن يكون نضاله على حساب مصلحة الأردن أو عبثا بأمنه، والمناضل هو من حمل مبادئ بدافع الغيرة على الأردن وعمل داخل بلده دون أن يكون صدى لتنظيم أو فصيل أو حكم في بلد آخر سواء كان مواليا أو معارضا، أما من قضى حياته يعمل لتغيير الحكم في الأردن والعمل بتوجيهات من الخارج فليس مناضلا إلا في نظر من يوجهونه أو من هم مثله.

الغد

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