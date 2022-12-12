قانون ياسين بونو: "ليست مشكلتي"

هذه العبارة الوجيزة لحارس مرمى منتخبِ المغرب لكرة القدم، من كواشفِ الكلم، ومفاتيح البيان، لمعضلاتٍ ومشكلاتٍ تتجاوزُ كرةَ القدم. بل الرياضةَ كلَّها.

ما هي الحكاية؟

حسب ما انتشر على نطاق واسع بمواقعِ التواصل الاجتماعي، وتناقلته وكالاتُ الأنباء، رفضَ حارسُ الفريقِ المغربي، البطلُ الرائع في مونديال قطر العالمي الحالي، ياسين بونو، الحديثَ بغير اللغة العربية، في المؤتمر الصحافي الذي أعقبَ مباراة المغرب والبرتغال، السبت السالف؛ حيث قال: «ليست مشكلتي أنَّكم لم تحضروا مترجمين لكم».

الحارسُ المغربي حازَ التقديرَ الكبير بعد صولاتِه وجولاتِه في حماية البوابة المغربية من هجماتِ المنافسين، رفقةَ بقيةِ أبطال المنتخب الوطني المغربي كلهم، مثل السايس ومزراوي وأوناحي ومرابط وحكيمي وزياش والنصيري، صاحب القفزة الرهيبة، والناصري وغيرهم بقيادة الداهية خلف الكواليس، الكوتش وليد رقراقي.

الحارس بونو يلعب في الدوري الإسباني حارساً لفريق إشبيلية. وقرأتُ أنَّه يجيد 3 لغات، مع لغتِه الأم العربية، وهي الفرنسية، مثل جلّ المغاربة، والإسبانية والإنجليزية، وعليه فهو اختار الحديثَ بالعربية عمداً، خاصةً أنَّ البطولةَ تجري في بلادِ العرب.

هذا الفعلُ ليس وليدَ اللحظةِ في قطر، فياسين بونو كان قد كرَّر هذا الأمرَ في أحدِ المؤتمرات الصحافية السابقة، خلال مشاركتِه مع منتخب المغرب ببطولة أفريقيا، بعد اعتراضِ بعض الصحافيين على إجابتِه باللغة العربية، ليردَّ عليهم بونو: «ليست مشكلتي أنَّكم لا تتحدَّثون العربية. أنا عربيٌّ وعليكم المجيءُ بمترجم»، وأكملَ إجابتَه باللغةِ العربية.