قانون ياسين بونو: "ليست مشكلتي"
هذه العبارة الوجيزة لحارس مرمى منتخبِ المغرب لكرة القدم، من كواشفِ الكلم، ومفاتيح البيان، لمعضلاتٍ ومشكلاتٍ تتجاوزُ كرةَ القدم. بل الرياضةَ كلَّها.
ما هي الحكاية؟
حسب ما انتشر على نطاق واسع بمواقعِ التواصل الاجتماعي، وتناقلته وكالاتُ الأنباء، رفضَ حارسُ الفريقِ المغربي، البطلُ الرائع في مونديال قطر العالمي الحالي، ياسين بونو، الحديثَ بغير اللغة العربية، في المؤتمر الصحافي الذي أعقبَ مباراة المغرب والبرتغال، السبت السالف؛ حيث قال: «ليست مشكلتي أنَّكم لم تحضروا مترجمين لكم».
الحارسُ المغربي حازَ التقديرَ الكبير بعد صولاتِه وجولاتِه في حماية البوابة المغربية من هجماتِ المنافسين، رفقةَ بقيةِ أبطال المنتخب الوطني المغربي كلهم، مثل السايس ومزراوي وأوناحي ومرابط وحكيمي وزياش والنصيري، صاحب القفزة الرهيبة، والناصري وغيرهم بقيادة الداهية خلف الكواليس، الكوتش وليد رقراقي.
الحارس بونو يلعب في الدوري الإسباني حارساً لفريق إشبيلية. وقرأتُ أنَّه يجيد 3 لغات، مع لغتِه الأم العربية، وهي الفرنسية، مثل جلّ المغاربة، والإسبانية والإنجليزية، وعليه فهو اختار الحديثَ بالعربية عمداً، خاصةً أنَّ البطولةَ تجري في بلادِ العرب.
هذا الفعلُ ليس وليدَ اللحظةِ في قطر، فياسين بونو كان قد كرَّر هذا الأمرَ في أحدِ المؤتمرات الصحافية السابقة، خلال مشاركتِه مع منتخب المغرب ببطولة أفريقيا، بعد اعتراضِ بعض الصحافيين على إجابتِه باللغة العربية، ليردَّ عليهم بونو: «ليست مشكلتي أنَّكم لا تتحدَّثون العربية. أنا عربيٌّ وعليكم المجيءُ بمترجم»، وأكملَ إجابتَه باللغةِ العربية.
ما يُراد قولُه هنا، انطلاقاً وبعيداً عن النصرِ المغربيِّ الكرويِّ العالميِّ، هو معنى؛ ليست مشكلتي أنَّك لم تكلف نفسَك واجبَ فهمي.
أنقلُ هذا الموقفَ لسياقاتٍ حضاريةٍ وسياسيةٍ وأخلاقية أخرى مع الغرب. عنيتُ الغربَ بصورته الليبرالية الأوبامية اليوم.
ليست مشكلتي أنَّك لم تكلفِ نفسَك عناءَ فهم واستبطان الموقفِ السعوديِّ والعربيِّ من العربدةِ الإيرانية في ديارِ العرب، والإفسادِ المنهجيِّ الخبيثِ للمجتمعات العربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
يست مشكلتي أنَّك لم تفهمْ أنَّ العربَ لديهم حلمٌ حضاريٌّ مشروعٌ، ليس على طريقةِ عبدِ الناصر وصدام وحافظِ والقذافي، بل حلمٌ تنمويٌّ نهضويٌّ «واقعيٌّ» يقومُ على التعاونِ وليس التغالب.
ليست مشكلتي أنَّك تزدرِي قيمَ الصحراءِ العربية، وترى أنَّ قيمَ الغرب (مرةً أخرى نقولُ الغرب بصفته الليبرالية الأوبامية) هي الحقُّ المطلقُ واليقينُ الأعلى.
لا نقولُ إنَّ ثقافتَنا خاليةٌ من العيوب، وتاريخَنا صافٍ من المثالب، وسياساتِنا السالفةَ والحاليةَ نافعةٌ كلُّها. نعلمُ معايبَنا وندركُ مثالبَنا، ونسعى لإصلاحِها، أو يسعى بعضُنا للدقَّة!
غير أنَّ المستفزَّ حقاً هو هذا الشعور لدى بعض العالم، خاصة الغربيَّ، بعدم الحاجةِ لتكليف النفس واجبَ (ولا أقول عناء) فهم الغير، وهذا سحرُ عبارةِ الأسدِ المغربي؛ ياسين بونو.
الشرق الأوسط