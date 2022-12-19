ثم العودة للصين

بعد حين كئيب من الدهر، أعلنت الصينُ تراجعَها عن تطبيق سياساتِها الأشدِّ صرامةً لمكافحة انتشار «كوفيد»، بما في ذلك إجبار المواطنين على العزل داخل معسكرات الحجر الصحي، وذلك بعد أيام من احتجاجات غير مسبوقة اعتراضاً على التدابير القاسية المفروضة.

ويستطيع الآنَ المصابون بـ«كوفيد»، في حالة ظهور أعراض خفيفة للإصابة أو عدم ظهور أعراض، التزام تدابير العزل داخل المنزل بدلاً من منشآت الدولة.

كما أصبح غيرَ لازمٍ بالنسبة لهم إظهارُ نتائجِ الفحوص الطبية في معظم الأماكن، على الرغم من أنَّ فحوص «بي سي آر» لا تزال ضروريةً في المدارس والمستشفيات.