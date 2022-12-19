ثم العودة للصين
بعد حين كئيب من الدهر، أعلنت الصينُ تراجعَها عن تطبيق سياساتِها الأشدِّ صرامةً لمكافحة انتشار «كوفيد»، بما في ذلك إجبار المواطنين على العزل داخل معسكرات الحجر الصحي، وذلك بعد أيام من احتجاجات غير مسبوقة اعتراضاً على التدابير القاسية المفروضة.
ويستطيع الآنَ المصابون بـ«كوفيد»، في حالة ظهور أعراض خفيفة للإصابة أو عدم ظهور أعراض، التزام تدابير العزل داخل المنزل بدلاً من منشآت الدولة.
كما أصبح غيرَ لازمٍ بالنسبة لهم إظهارُ نتائجِ الفحوص الطبية في معظم الأماكن، على الرغم من أنَّ فحوص «بي سي آر» لا تزال ضروريةً في المدارس والمستشفيات.
السياسة الصارمة التي انتهجتها بكين سياسة «صفر كوفيد» ألحقت ضرراً بالاقتصاد نفسه، محور شرعية الصين الدولية والداخلية، كما خلَّفت حالةً من الكآبة والتذمر الداخلي، ضمن مجتمع «مطيع» للسلطة المركزية في تدابيرها كلها، سلطة تلغي تقريباً الهامش الفردي للحرية من أجل صالح السياسات الجامعة الجمعية. الصين أول المغلقين، وآخر المنفتحين، وهي منطلق فيروس كورونا المستجد.
هذه السياسات الاحترازية الصارمة التي أخذت بها جلُّ دول العالم، بدرجات متفاوتة، بعد الصين، وبتحريض من منظمة الصحة العالمية ودفع شديد من الولايات المتحدة، انتهى منها العالم، أو جلُّه أيضاً، بعدما أغلقَ جرس الإنذار بخصوص غزوة «كوفيد 19».
نعلم كلنا الجدل العالمي الكبير حول سياسات «كورونا»، ويأتي العزل في مقدمتها، وهو جدل ما زال قائماً، لكنه فقد كثيراً من حرارته بعدما غودرت سياسات العزل التي أورثت، إضافة للخسائر الاقتصادية، حالة غريبة من القلق والكآبة.
الآن بعدما تخلت الصين نفسها عن سياسات العزل و«صفر كوفيد»، هل يكون ذلك مقدمة للنظر في حلول عالمية إبداعية جديدة، في حال لو أطلت فيروسات جديدة؟ خاصة أن الغازي السابق «كوفيد 19» لم يكن خطره في قدراته العالية للقتل الكبير، بل سرعة تفشيه.
الشرق الأوسط