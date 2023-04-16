مقر الرئيس الإسرائيلي يضعف عمل الكنيست

أضعف نقل المناقشات حول الإصلاح القانوني، بعد أن بدأت بالفعل، من الكنيست إلى مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، الساحة المركزية.

والكنيست هي هذه الساحة، وهي وحدها مخصصة لمناقشة الأمور العامة، وبالتأكيد مسائل صياغة التشريعات.

وفي الوقت نفسه، فإن نقل المناقشات لمراكز القوة غير المنتخبة يسمح بممارسة وزنها الزائد، مما ينتقص من معنى الاختيار والتمثيل.

وهكذا، يمكن للكنيست أن تصبح ختمًا مطاطيًا لعملية "الاتفاقيات"، التي تمت صياغتها في ظل ظروف لا تتوافق مع المعايير الديمقراطية المعاصرة، مثل الشفافية وكتابة التقارير.

ومن المهم أن نتذكر أنه يوجد بالفعل منتدى للحوار والتوصل إلى حلول وسط أثناء الاستماع إلى مواقف مختلفة، والمقصود هنا لجان الكنيست. ومن أجل سن قانون، يجب فحصه ضمن نسيج القوانين القائمة، مع مراعاة الفئات المختلفة في المجتمع التي لم تؤخذ مصالحها بعين الاعتبار، أو التي ستتضرر إذا تم تمرير القانون في النسخة المقترحة، لفحص الآثار المترتبة على الميزانية وطرق التنفيذ، وأكثر من ذلك.

ولهذا الغرض، تظهر في اللجان عوامل مهنية مثل المسؤولين الحكوميين والمحامين والأكاديميين والمجتمع المدني وحتى المواطنين، الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من العملية التشريعية. فهي توسع مجال رؤية المسؤولين المنتخبين، وتسمح للبرلمان بالتوصل إلى الحل الوسط الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار الواقع القائم.

وطالما أن هذا لا يتعارض مع القانون، فإن المواطنين والهيئات المختلفة في المجتمع لديهم الفرصة للتنوير والتعليق وتقديم المعلومات، ولكن تحت أي ظرف من الظروف يجب أن يحصلوا على وضع مساوٍ أو مشابه في عملية اتخاذ القرار بشأن تصميم الحياة المشتركة لمواطني الدولة. ويجب أن تظل المناقشة داخل مساحة نشاط الكنيست، وأن لا تمس القرارات الجمهور وتؤثر على حياتهم.

والآن، وبعد تدمير المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية العامة للتعبير عن الأصوات المختلفة الموجودة في الجمهور، يسعى رئيسا حزبي "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، و"يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، إلى الإضرار بشرعية لجنة الكنيست ونقل المناقشات إلى جلسة مغلقة، وإلى غرف مع جدران مغلقة أمام النقد العام.

وللإنصاف، يجب القول إن "أعضاء المعارضة الحالية ليسوا استثنائيين، فالهيكل الحالي لنظام اللجان يشجع هذا النوع من السلوك الشعبوي، لكنهم بالتأكيد ذهبوا إلى أبعد من ذلك وتجاوزوا أسلافهم بمطالبتهم بنقل المناظرات من لجان الكنيست إلى ساحة مغلقة.

وادعاؤهم يرقى إلى كونك "قتلت وورثت"، قبل أن يخالفوا قواعد اللعبة، والآن يضرون بمكانة الكنيست.

"يسرائيل هيوم"

ترجمة: يحيى مطالقة