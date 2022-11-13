شام التي أبكت دبي

استحوذت الطفلة السورية شام البكور على الأضواء كلها في مسابقة القراءة العربية، التي تنظمها دبى في مثل هذا الموعد من كل سنة، والتي تحظى بإقبال هائل من الشباب والأطفال العرب!

المسابقة ترفع شعار «بطولة التحدي للقراءة العربية»، ويشارك فيها الملايين من عواصم العرب سنويًّا.. وفى هذه الدورة بلغ عدد المشاركين ٢٢ مليونًا و٢٧٠ ألف مشارك! وقد فازت شام بالمرتبة الأولى، وظهرت على مسرح دار أوبرا دبي وهي تلتحف بالعَلَم السوري، فجددت الأحزان على ما أصاب سوريا منذ أن عرفت المنطقة ما يسمى الربيع العربي!

وفى دورة سابقة من دورات المسابقة كانت الفائزة شابة جزائرية، وكانت وراءها قصة أثارت اهتمام المتابعين.. تمامًا مثل قصة الصغيرة شام البكور!

فالذين تابعوا قصتها عرفوا أنها في السابعة من عمرها، وأنها قرأت ١٠٠ كتاب، وأن هذا هو الذى جعل المرتبة الأولى من نصيبها، وأن والدها مات في غارة جوية في بلاده عندما كان عمرها ستة أشهر، وأنه سماها شام بسبب حبه في الشام!

وربما لا يعرف كثيرون أن دمشق تشتهر بين السوريين بالشام، وأن السوري إذا جاء من حلب في الشمال قاصدًا العاصمة في الجنوب، فهو لا يقول إنه ذاهب إلى دمشق، ولكنه يقول إنه ذاهب إلى الشام.. وقريب من هذا ما يقوله المصريون عن القاهرة إذا جاءوا إليها من الأقاليم والمحافظات.. فالمصري القادم من أسوان في الجنوب على سبيل المثال قاصدًا العاصمة في الشمال لا يقول إنه ذاهب إلى القاهرة، ولكنه يقول إنه رائح على مصر! فكأن مصر كلها تتجسد في قاهرة المعز!

وعندما وقفت شام على المسرح أبكت الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لأنها قالت شيئًا جعله يتذكر والدته الشيخة لطيفة، التي دفنها بيديه حين ماتت، والتي أفرد لها فصلًا كاملًا في كتاب سيرته الذاتية، وبكاها بالأبيات التي بكى بها الشاعر نزار قباني زوجته بلقيس، يوم مصرعها في عملية نسف السفارة العراقية في بيروت!

قال نزار: بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق.. بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل.. بلقيس كانت إذا تمشى ترافقها طواويس وتتبعها أيائل!

المصري اليوم