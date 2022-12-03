لو كان السادات حيًّا

في نوفمبر ١٩٧٧ بادر السادات بزيارته الشهيرة إلى القدس فأدهش العالم، وقيل عن الزيارة وقتها إنها تشبه هبوط الإنسان على القمر!، وبعدها بعامين وقّعت القاهرة اتفاقية السلام مع تل أبيب، وهى الاتفاقية التي لا تزال سارية إلى اليوم، والتي لا تزال تحكم العلاقة بين العاصمتين.. ولأن ٤٥ عامًا مرت هذه الأيام على الزيارة، فإن صحيفة معاريف الإسرائيلية رأت أن هذه فرصة للحديث عما كان بين البلدين منذ توقيع الاتفاقية.

وأغرب ما ذكرته الصحيفة أنها دعت إلى عقد اتفاقية سلام جديدة مع القاهرة، ولكن بشرط أن تكون اتفاقية مع المصريين هذه المرة.. وليس مع الحكومة!

وهذا معناه أن اتفاقية السلام التي تم توقيعها في مارس ١٩٧٩ لا تزال اتفاقية بين الحكومتين، ولا تزال في نظر معاريف متوقفة عند المستوى الرسمي، ولا يزال حلم إسرائيل أن تنتقل الاتفاقية من المستوى الرسمي إلى المستوى الشعبي.. ولكن هذا لن يتحقق لمجرد أن الصحيفة تتمناه، ولا لمجرد أيها تدعو إليه، ولو أرادته الحكومة المصرية نفسها ما استطاعت لأنه ليس في يدها!