الأمير هاري.. الأيديولوجيا والأخلاق

الأمير هاري وزوجته ظلّا على علاقة متوترة بالعائلة المالكة، وقد عبر عن هذا التوتر في مواضع كثيرة وأهمها ثلاث مرات: واحدة في لقائه مع المذيعة الأميركية الشهيرة «أوبرا وينفري» والثانية في منصة «نتفليكس» والثالثة هذا الكتاب الجديد، وحق أصيل لأي إنسان أن يعيش حياته حسب قناعته وأن يعبر عنها كما يشاء، ولكن بشرط أن يكون للأطراف الأخرى الحق ذاته في الموافقة أو الرفض أو الانتقاد.

محزنٌ أن تؤول حياة الأمير هاري إلى أن يصبح مصدر دخله المادي وشهرته العالمية وقيمته كإنسان مرتبطة بتهجمه على عائلته وإفشاء أسرارها وضرب تقاليدها، الحديث هنا عن أقرب الناس إليه، جدّته الملكة الراحلة ووالده الملك تشارلز وشقيقه ولي العهد البريطاني الأمير ويليام. الكتاب يأتي في سياق صراعٍ مستمرٍ بين الملكية البريطانية واليسار الليبرالي الغربي والأميركي تحديداً، وهو صراعٌ له فصولٌ وتجلياتٌ لن يكون إصدار هذا الكتاب المثير للجدل آخرها، بل مجرد فصلٍ من فصولها.

في سبتمبر الماضي نشر كاتب هذه السطور إشارةً لهذا الصراع في مقالة عن رحيل ملكة بريطانيا جاء فيه: «بعيداً عن دعايات اليسار، فقد أحبّ الناس رؤية التقاليد العريقة، والمناسبات الملكية البريطانية، فرحاً أو ترحاً، يتابعها الملايين، في مثل هذه المناسبة التاريخية بدت لهجة اليسار بكل أطيافه خافتة أمام هذا التعاطف والاحترام الذي تحظى به الملكة الراحلة، واليسار الليبرالي الغربي تحديداً الذي يمارس «ديكتاتورية» على المجتمعات والشعوب والدول بشذوذات فكرية وسياسية وأخلاقية، ويستخدم الثقافة والإعلام والفنون، لذلك كله يستحسن الهدوء وعدم التطاول في مثل هذه اللحظة التاريخية».