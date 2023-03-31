نظّارة الإمام



كل هذا جعل منه وجبة درامية فريدة، وجعل الذين سمعوا به قبل بدء الشهر يترقبونه، وجعل منه بداية للعودة إلى دراما التاريخ من جديد.

ولكن ما حدث لم يكن في الحسبان، لأن حلقات المسلسل ما كادت تبدأ حتى انشغلت مواقع التواصل بما لم يكن على البال ولا كان في الخاطر، وبما لا علاقة له بموضوع العمل من أوله إلى آخره، وبما يقول إن جمهور ما تسمى مواقع التواصل لا صبر له على شيء، وأنه جمهور متعجل في كل أحواله، وأنه جمهور في الجزء الأكبر منه لا يرى من الأشياء في غالبيتها إلا مظهرها من الخارج.

وكانت بداية القصة عندما ظهر الفنان خالد النبوي، الذي يجسد دور الشافعي على الشاشة، بنظّارة يطالع بها كتاباً كان أمامه.

إلى هنا لا شيء غير لافت في المشهد، فالإمام الذي هو خالد النبوي أمامنا على الشاشة يطالع كتاباً بين يديه، وهو يرفع نظارته ويضعها كلما مضى في القراءة والمطالعة، ولكنه لا يدري أن نظارته ستتحول إلى موضوع على مواقع التواصل، وأن فقهه لن يكون بالتالي هو الموضوع.

وكانت القصة كما رآها وتداولها رواد مواقع التواصل، أن النظّارة اختراع ظهر بعد رحيل الإمام بخمسة قرون تقريباً، وأن الشافعي لم يضع نظّارة على عينيه في حياته كلها، وأن هذه مفارقة ما كان يجب أن تمر على صُناع العمل، وأن هذه مسألة بعيدة عن الواقعية في تناول حياة ثالث الأئمة الأربعة.

ولم تتوقف السخرية عند هذا الحد، ولكنها تجاوزته إلى توقعات من الساخرين على المواقع بأنه ليس من المستبعد أن يظهر النبوي في الحلقات المقبلة، وفي يده جهاز موبايل آيفون آخر موديل، ما دام قد ظهر وهو لا يجد حرجاً في وجود النظّارة على عينيه.

وتحولت حكاية النظّارة من مجرد ملاحظة عابرة إلى موضوع أساسي بين الذين تابعوا المسلسل والذين لم يتابعوه، وتداول الكثيرون منهم صورة بطل العمل بالنظّارة على وجهه، وتناقلوها بينهم، وصار هذا الأمر الشكلي كأنه هو القضية، ولم تعد القضية هي حياة الشافعي في مسلسله، ولا الفقه الذي عاش يدعو إليه، ولا أفكاره التي قضى أيامه ينشرها بين جماهير الناس، ولا محطات تحوله من فقه إلى فقه، ولا جهاده في سبيل أن يشرح ما استغلق على المسلمين من المعاني.

ولم أضبط أحداً متلبساً بمناقشة فكرة جاءت في العمل، وإنما طغت النظّارة على ما عداها، وجرى اختزال فقيه مثل الشافعي في نظّارة يضعها بطل العمل على عينيه.

وتذكرتُ ما جرى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما ظهر يتحدث في برنامج تلفزيوني، وفي يده ساعة بدت تتلألأ تحت الكاميرات.

ورغم أنه تنبه وخلعها في بدء الحديث، فإن هذا لم يمنع أن تتحول ساعة يده إلى موضوع، وأن تحتل المشهد كله في حديثه، وأن تصبح هي البطل لا كلامه، ولا المظاهرات في بلده، ولا ما كان يقوله عن مشروع قانون التقاعد الذي أثار المتظاهرين ودفع بهم إلى الشارع.