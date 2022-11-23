الصقر السعودي ينقضُّ على الأرجنتين

فوزٌ تاريخيٌّ سعوديٌّ عربيٌّ آسيويٌّ على أعظمِ فرق العالم، ومعهم أعظمُ لاعبي العالم... هذا خلاصة ما حصلَ في ملحمةِ البارحة في قطر.

صقورُ المنتخب السعودي لكرة القدم، حلَّقوا عالياً وجالوا وصالوا في سماء قطر، وقنصوا الطرائد الأرجنتينية، في مفاجأة أذهلت العالمَ كلَّه، وأظنُّها أعظمَ نتيجةٍ لمنتخب عربي عبرَ التاريخ.

مهرة التانغو لم يهزموا منذ أكثر من عشرات المباريات، والكل كان، وما زال، يرّشح ليونيل ميسي ورفاقَه للظفر بكأس العالم، ولكن ما لم يؤخذ في الحسبان هو همّة الشباب من رجال المنتخب السعودي وطموحهم وبسالتهم.

فرحة غامرة شملت الشعبَ السعودي، وأظنّ الكثيرَ من العرب، بهذا النصر المبين، ومن يوجد في المدن السعودية البارحة والأيام المقبلة، خاصة العاصمة الرياض، رأى وسيرى أكثرَ الأمواج الشعبية الخضراء تتدفّق في شوارع وميادين السعودية فرحاً وجذلاً وفخراً.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن يكون اليوم الأربعاء إجازة لجميع الموظفين والطلبة.