أهداني الأستاذ غسان البلبل، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة اللبنانية، نسخة من مذكرات صائب سلام، رئيس وزراء لبنان الأسبق، الذى غادر الدنيا عام ٢٠٠٠ عن ٩٥ سنة!

المذكرات تقع في ٣ أجزاء، وفيها ما يؤكد العبارة التي قيلت زمان عما يربط بين القاهرة وبغداد وبيروت، والتي سمعها الدكتور رؤوف غبور في العاصمة العراقية عندما زارها، ثم ذكرها في مذكراته الصادرة قبل أسابيع! كانت العبارة تقول: القاهرة تؤلف، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ!

وفى مذكرات صائب سلام ما يشير إلى صدق هذه العبارة تمامًا فيما يخص بيروت.. فليس هناك ما هو أجمل من هذه المذكرات إذا تكلمنا في مستوى الطباعة، وسوف تجد ذلك واضحًا كالشمس، من أول صورة المؤلف على الغلاف، إلى نوعية الورق، إلى شكل البنط، إلى جودة الصور الموجودة في ملحق الصور، إلى كل شيء يجعل من قراءة مذكرات ضخمة كهذه رحلة ممتعة!

وإذا كانت مطابع بيروت قد أخرجت المذكرات في هذه السنة، رغم كل ما تعانيه العاصمة اللبنانية ويعانيه معها لبنان، فإن لنا أن نتصور قدرتها على الطباعة في الظروف العادية!

وكان صاحب المذكرات قد تولى رئاسة الحكومة اللبنانية ٦ مرات، على مدى ٢٠ سنة، وكان ذلك في الفترة من ١٩٥٢ إلى ١٩٧٢، وكان يتردد خلالها على مصر بانتظام، وكان يفعل ذلك أثناء وجوده على رأس الحكومة ثم وهو خارجها، وكان على علاقة أكثر من ممتازة مع عبدالناصر، الذى كان يحرص على استقباله كلما جاء قاهرة المعز، مهما كانت انشغالاته الرئاسية!

كان سفيرنا في لبنان وقتها، عبدالحميد غالب، وكان الشيء الغريب للغاية أن علاقته بصائب سلام كانت سيئة، وقد وصلت في سوئها، كما يروى الرجل في مذكراته، إلى حد أنه لما زار القاهرة ذات يوم، راهن غالب أصحابه على أن عبدالناصر لن يستقبله!

وكان عبدالناصر يفعل العكس، وكان يرحب بالرجل كما لا يرحب بضيف ينزل عليه في بيته، وفى إحدى المرات استقبله بمجرد وصوله، ثم استبقاه في القاهرة ليستقبله مرةً ثانية بعد عودته من برج العرب! فهل كان غالب في بيروت صانع سياسة أم منفذ سياسة؟! هذا هو السؤال الذى سيحيرك وأنت تقارن بين ما كان غالب يقوله ويفعله في لبنان مع رئيس وزرائها، وبين ما كان عبدالناصر يقوله ويفعله مع صائب في القاهرة!

المصري اليوم