شهر رمضان وخطابات التوحش

رمضان شهرُ الخير والإيمان، وهو هذا العام يفيض بالخير المناخي مطراً وربيعاً، ويعدُ بالمزيد، ودول الخليج، وكثير من الدول العربية، ترفلُ في نعمة الأمن والاستقرار بعدما استطاعت تقليمَ أظافر الجماعات والتنظيمات المتوحشة التي عاثت فساداً وتخريباً ودماراً في طول المنطقة وعرضها لسنواتٍ ليست بالقصيرة.

لا يخلو خير من شرٍّ، ولا شرٌّ من خيرٍ، وفي الفلسفات والأديان تفاصيل لاختلاط الأمرين في البشر والمجتمعات وطبائع الأشياء، وفقهاء المسلمين وعلماء أصول الفقه يعرفون هذا الأمر في قواعد وأصول معروفة ومفصلة، وأدلة التاريخ لا تحصى، وشواهد الواقع ماثلة، وعلى سبيل المثال، ففي خير شهر رمضان وخير المطر والربيع تعتبر «الكمأة» من بشائر الخير، ويتهافت الناس لالتقاطها في الصحاري والبراري، وهكذا فعل بعض السوريين - مثلهم مثل غيرهم - فانقضَّت عليهم وحوشٌ بشرية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي فقتلت خمسة عشر مواطناً، فيما هناك أربعون آخرون في عداد المفقودين ضمن سلسلة عمليات للتوحش لم تتوقف في ظل غياب الأمن والاستقرار في ذلك البلد المنكوب.

ثمة دولٌ اتخذت إجراءات صارمة قانونياً وتشريعياً وطبّقتها عملياً ضد كل تنظيمات التوحش وجماعاته ورموزه، وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر، وهي تعيش في سلامٍ وأمنٍ واستقرارٍ وتتوثب للمستقبل بخطط ومشاريع واستراتيجيات تنموية هي حديث العالم، ولكن ليست كل دول المنطقة تشاركها هذه الرؤية وهذا الطموح، فالبعض من دول المنطقة لم تزل تلك الجماعات تعيث فيها فساداً أو تتخذها منطلقاً لعملياتها وفتاواها وخطاباتها المتوحشة ضد دول الاستقرار، كما جد كثير من تلك الجماعات ملتجأً آمناً في الدول الغربية، حيث تعيش ويتم دعمها مادياً ومعنوياً لتواصل هجومها على دول الاستقرار والاعتدال والتنمية في المنطقة.

خطابات التوحش خفتت في دول الاعتدال والتنمية، وتم التعامل مع الدول والمحاور الداعمة لها إقليمياً ودولياً بحيث تخسر كل يومٍ مكاناً ومكانةً، وهذا لم يكن ليحدث لولا قوة الاستراتيجية المواجهة لها ورؤى وحزم القيادات في الاستمرار في البناء والتنمية والتطور والرقي، وكثير من أتباع تلك الخطابات إما صمتوا رغباً ورهباً وإما أعادوا التموضع في التوجهات الجديدة وتأقلموا معها وهم يفتشون دائماً عن سبل آمنةٍ للتعبير عن خطاباتهم وآيديولوجيتهم بحسب ما يسمح به الزمان والمكان والظروف.