بداية الاختبار العملي بين طهران والرياض



كان الغرب بقيادة أميركا يقول إنَّه ضد النظام الإيراني، ولكن بعد اختبارات اليمن والعراق ولبنان، ثم هجمات الصواريخ والمُسيّرات على المنشآت النفطية في شرق السعودية، اتَّضحت ألاعيب الغرب، بل اتَّضح أنَّهم على استعداد لأن يصبحَ قصفُ الرياض وجدة وأبها وخميس مشيط ونجران، أموراً يجب أن «تتعايش» معها السعودية... وصل الأمر إلى أنَّه في خضمّ هذه الهجمات السافرة، تم سحب منظومة «باتريوت» من السعودية في عهد الرئيس الأميركي «العبقري» جو بايدن! الدبلوماسية السعودية اليوم، تنتهج أسلوباً ينسجم مع الروح الجديدة، روح المبادرة وعدم الانتظار وروح تعديد الحلفاء والحلول، نعم ربَّما يكون الإيراني بحاجة لهذا الاتفاق أكثرَ من السعودي، نظراً للغليان الإيراني الداخلي، ولكلفة العداء الشديد مع السعودية وحلفاء الرياض، اقتصادياً وسياسياً، والأهم نظراً لكلفة رفض وساطة رعاة إيران، وسوريا، العظام، وهما الصين وروسيا، «لتعقيل» إيران وسوريا.

فروسيا، كما تذكر التقارير، على غرارِ الصين مع إيران، هي التي سعت لفتح حوار بين الرياض ودمشق، وأخذَ الأمر يتطوَّر، عبر أشهر كثيرة، حتى تمَّ الإعلان، بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية وإيران، عن استئناف العلاقات القنصلية بين البلدين، تمهيداً لعلاقات كاملة، حيث ستكون سوريا ضمن أجندة الجامعة العربية واجتماعها المقبل في السعودية في مايو (أيار) المقبل.

هل يعني كل هذا انتهاء المشكلات الحقيقية مع طهران ودمشق؟ أبداً، غير أنَّه يعني انتهاج أسلوب جديد وتجريب منهج مغاير بعد تجريب القديم، والتعويل غير العملي على صدقية غربية، فقد حان الوقت أن تعالَج المشكلات بيد أهل الدار... وسيرى الناس مستقبل الأيام.

الشرق الأوسط