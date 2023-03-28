ماذا نفعل بكل هذه الأعمال العظيمة؟

تعوّد الكُتّاب أن تخضع كتاباتهم للتدقيق اللغوي، كي يتم تفادي الأخطاء النحوية والإملائية التي كثيراً ما يقع بعضهم فيها لضعف في تكوينهم اللغوي أو سهواً. وليس سراً إذا قلنا إن هناك كُتّاباً كباراً ذوو أسماء لامعة، لو نُشرت كتاباتهم دون أن تمر على المدققين اللغويين، الذين ما زالت بعض الصحف تحتفظ بهم، لرأينا فضائح من الوزن الثقيل، نتيجة أخطاء لا يقع فيها طالب في المرحلة الإعدادية، ولن نقول الابتدائية كي لا يقال إنها مبالغة منا.

هذه حقيقة يعرفها العاملون في مجالات الصحافة والأدب والنشر بفروعها المختلفة، قد نتقبلها باعتبار أن هناك كتاباً موهوبين ذوو أساليب جميلة في الكتابة، ولكن تنقصهم مهارة إجادة قواعد اللغة، التي لو بذلوا جهداً قليلاً في تعلمها لاستطاعوا تفادي الأخطاء التي يقعون فيها، وهي أخطاء يرون من وجهة نظرهم أنها لا تعيب الكاتب إذا كان ذا اسم رنان وتأثير كبير في المجتمع، مع أنني أختلف معهم. ولو أتيح لنا أن نطلع على مقالات هؤلاء الكُتّاب قبل مرورها على التدقيق اللغوي، لتضاءلت مساحة الانبهار والإعجاب بهم لدى أولئك الذين يتمتعون بغيرة كبيرة على لغتهم العربية، وحرص كبير على أن يكون ما يكتبون خالياً من الأخطاء قدر الإمكان، ويغمرهم شعور بالخجل عندما يلفت نظرهم بعض الأصدقاء المدققين، الذين ينظرون بعين الدودة الملتصقة بالأرض، لا بعين الصقر المحلق في السماء، إلى بعض الأخطاء الناشئة عن الاستعجال لا الجهل.

وبالإضافة إلى المدققين اللغويين، هناك من يقوم بإعادة تحرير الكتب والأبحاث والخطب الرسمية للسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم، وهي مهنة متعارف عليها وشائعة، خاصة لدى دور النشر الكبرى في الغرب، حيث لا يتم نشر كتاب قبل أن يمر على محرر متخصص، يراجعه كثيراً ما يعيد تحريره كي يخرج في صورة تضمن لدار النشر تسويقه وتحقيق أرباح من بيعه، وتضمن لمؤلفه تقبل القراء له وإقبالهم على شرائه.