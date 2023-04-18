الهمّاسون بالحرب

العسكريون أكثر الناس إدراكاً لمصائب الحروب، وهم –من هذه الزاوية- أكثر الناس حرصاً على تجنبها، ولكن مع ذلك من السهولة أن ينزلقوا الى مستنقع الحرب لأن الذي يحمل عود الثقاب لإشعال براميل الوقود هو ضمير مستتر يهمس في أذن من يملك القلم الذي يوقع قرار إطلاق الرصاصة الأولى.. همسة بريئة أنها ضربة خاطفة وينتهي كل شيء لصالحك.

في حرب روسيا وأوكرانيا وجد الرئيس بوتين من يهمس في أذنه أنها ضربة خاطفة سريعة تصحح فيها الأوضاع وتحرم حلف الناتو من حلف استراتيجي، كلها يوم أو يومان وتسقط أوكرانيا الصغيرة كما سقطت تفاحة نيوتن بالجاذبية، ولكن مرت الآن 14 شهراً ولا تزال الحرب أبعد من أن تُرى نهايتها.. ويدفع الشعب الروسي أول ثمنها قبل الأوكراني..

ولماذا نذهب بعيداً.. هنا في السودان، بالتحديد في حريق دارفور.. كانت هناك ألف طريق سالكة لحل سياسي سهل بلا دماء.. ولكن الرئيس المخلوع عمر البشير وجد من يهمس في أذنه إنها ضربة خاطفة، تثبت قوتك وزعامتك وتنهي التمرد، وبدأت أرجله تغوص في المستنقع شيئاً فشيئاً حتى دخل في حظيرة الألغام الدولية وأصدر مجلس الأمن أكثر من 30 قراراً ضد السودان، ثم أخيراً أحال القضية الى محكمة الجنايات الدولية والتي لا تزال تتربص بالمتهمين لتظفر بهم..

وكان الحصاد المُر أرواح أكثر من 300 ألف قتيل، وملايين المشردين في الداخل والخارج.. وأيتام وأرامل ينتظرون العدالة والإنصاف في الدنيا قبل الآخرة..

وفي النيل الأزرق، وفي لحظة جنونية وجد الرئيس المخلوع من يهمس في أذنه – أيضاً- ويوسوس له أنها ضربة خاطفة.. تنتقم فيها من الذي قال أنه رئيس مثلك.. وصدر الأمر بالحرب، ثم لم يستطع أن يصدر أمراً بوقفها.. فما أسهل قرار إطلاق الرصاصة الأولى وما أصعب قرار آخر رصاصة..

من الحكمة أن يدرك القادة أن مثل هذه الحروب لا منتصر فيها.. فالقاتل والمقتول في النار.. القاتل سوداني والمقتول سوداني.. القاتل لأنه قتل، والمقتول لأنه كان حريصاً على قتل الآخر.

وحتى لو سكت الهمَّاسون بالحرب، فإن أعواد ثقاب أخرى كثيرة قادرة على إشعال الحريق.. فهناك أطراف أخرى مستفيدة من الحرب، تنتظر الحريق لتحظى بالغنائم السياسية، وهؤلاء بكل أسف إن لم تشتعل الحرب بقرار من أحد الطرفين فهم قادرون على زرع الفتنة بأفعال أو أقوال كافية لتفجر النيران..

من الحكمة أن يستعجل الساسة الحلول للأزمة السياسية قبل أن تنفجر النيران..

أخبار السودان