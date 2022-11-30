جائزة بطرس غالي

لابد أن الدكتور بطرس غالي سوف يستريح في قبره، وهو يرى من هناك في العالم الآخر، أن الجائزة التي تحمل اسمه قد ذهبت هذه السنة إلى رجلين يشتركان معه في أشياء كثيرة، ولكن الشيء الأهم هو حُب القارة السمراء.. لقد ذهبت الجائزة إلى محمد فائق، ثم إلى محمد بن عيسى، وكلاهما لا يجمعهما شيء قدر اهتمامهما بهذه القارة التي يتنافس على ثرواتها الصينيون والروس والأمريكان.

فالوزير فائق كان مديرًا لمكتب عبدالناصر للشؤون الإفريقية، ومن بعدها كان مستشارًا له للشؤون نفسها.. وفى الحالتين كانت هذه القارة التي ننتمى إليها هاجسًا بين اهتماماته لا يفارقه.

والوزير بن عيسى كان مسؤولًا عن وزارة الخارجية في المغرب لسنوات، وكان الشأن الإفريقي من بين الشؤون التي يشتغل عليها بالتأكيد.. ولكنه لم يشأ أن يتوقف عند هذا الحد، لأنه في مرحلة لاحقة راح يحول اشتغاله بالشأن الإفريقي وزيرًا إلى انشغال به أمينًا عامًا لمنتدى أصيلة الثقافي الدولي.. فلا تكاد تمر دورة جديدة من دورات هذا المنتدى إلا وتكون إفريقيا ضيفًا على مائدة المنتدى.