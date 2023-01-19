حلاوة السُّلطة

وليس هذا هو التفسير الوحيد طبعاً، رغم عبثيته وعدم معقوليته، وإذا كنا قد لجأنا إليه باعتباره تفسيراً قد يسعفنا في الفهم وفي الاستيعاب، فليس ذلك إلا لأن الحالات الثلاث عبثية هي الأخرى، وهذا ما سوف نراه إذا جربنا أن نتطلع إليها معاً، وباعتبار أنها يضمّها زمن واحد، وتجمعها طبيعة واحدة، ثم إذا جربنا أن نتطلع إليها؛ كل حالة منها على حدة.

إن علم النفس عنده تفسير، وتفسيره أن حالة من الالتصاق بالكرسي تنشأ مع الوقت بينه وبين الجالس عليه، وهي حالة نفسية أكثر منها أي شيء آخر، كما أنها حالة تجعل هذا الجالس على مقعد السلطة لا يتصور نفسه بعيداً عنه، وبالتالي يتصرف على هذا الأساس، وبغير أن يبالي بنتيجة تصرفاته على نفسه، ولا على الذين شاء لهم سوء الحظ أن يكونوا من بين رعاياه.

وهو يفعل هذا ويمارسه، سواء من أجل البقاء فوق مقعده، أو في سبيل العودة إليه إذا فارقه، ولا يجد شيئاً أمامه مُحرماً أو محظوراً في الحالتين.

هذا تفسير نفسي استقر عليه علم النفس في العالم، وقد استقر عليه بعد مراقبة طالت لأحوال الجالسين على الكراسي، وبعد دراسات ممتدة لحالات حية كانت بين أصحابها وبين السلطة حكايات، ولأن الأمر كذلك فنحن أمام ملمح من طبائع البشر.

ولأن الأمر له علاقة متأصلة بالطبيعة البشرية، فلا علاقة له، فيما يظهر، بطول أو قِصر البقاء على الكرسي في السلطة، وإنما له علاقة باكتساب السلطة في حد ذاتها، حتى ولو كان اكتسابها سوف يكون لساعة واحدة؛ لأن الساعة كالعقد من الزمان في الموضوع.

وفي تراثنا، العرب كانوا يصفون أصحاب هذه الحالات بأنهم ذاقوا «حلاوة السلطة».. وكان الإمام علي بن أبي طالب هو الذي قال: من ذاق عرف.

وهذا بُعد آخر في القضية التي بين أيدينا، وهو بُعد يضيئها أكثر؛ لأنه ينتقل بالفكرة من المستوى المعنوي عند الحديث عن التفسير النفسي، إلى المستوى المادي الخالص، الذي يجعل للسلطة حلاوة، ويجعل كل الذين يذوقونها لا يعرفون كيف يتخلّون عنها، ولا يعرفون كيف يمكن أن يجيء عليهم وقت، لا تكون هذه الحلاوة متاحة لهم أو لا تكون في متناول اليد؟!

ولكن الحلاوة النفسية في السلطة أعلى، فيما نراه أمامنا ونتابعه، من الحلاوة المادية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة؛ لأن الثانية متنوعة وكثيرة، ولكن الأولى نوع وحيد، ولا نظير له عند تفسير هذه العلاقة الخفية التي تشدّ صاحب السلطة إلى مقعده.