حرب أوكرانيا "أمركت" أوروبا وأضعفت وحدتها

انفراط الوحدة الأوروبية أو إضعافها يُبقي لندن عاصمة المال الأوروبية، رغم الخروج من الاتحاد الأوروبي. فمن دون هذه الحرب وارتداداتها على أوروبا، كانت فرانكفورت ستكون العاصمة المالية.

وفي حين كان إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي يتودد لبوتين كي لا يشن حرباً، كان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يصب الزيت على نار كييف!

هناك علاقة خاصة مستمرة بين أميركا وبريطانيا، وتجهد الأخيرة وتنفذ كل ما يعزز السطوة الأميركية. وكما حصل في حرب الخليج حين كانت رأس حربة لأميركا، فهي تفعل الشيء نفسه في أوكرانيا، وواضح كم كانت حرب اًوكرانيا مفيدة لأميركا في كثير من الأمور.

كذلك يجب ألا ننسى الانتقام من عملية سالزبوري واستعمال سم النوفيتشوك لاغتيال معارض لبوتين، سيرغي سكريبال، الذي كان عميلاً مزدوجاً، وابنته.

على كلٍ، أخطأ بوتين أيضاً باتجاهه شرقاً، فبالرغم من حاجة هذا الشرق وبالأخص الصين والهند إلى ما توفره روسيا من طاقة ومواد أساسية للإنتاج، فإن أسواق هذه الدول الأهم هي في أوروبا الغنية والولايات المتحدة، ومن هنا فإن الانحسار الاقتصادي الذي كانت حرب أوكرانيا من أهم عوامله، انعكس على طلب الإنتاج الصناعي من «الشرق»، وأدى الفشل الروسي بحسم الحرب الدائرة إلى حالة تململ وعدم رضا صيني، وكان هذا واضحاً في كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحده في 14 سبتمبر الماضي وخروجه من القاعة غاضباً.

أما ردع السلاح النووي فإن هذا هو سلاح اللامعقول، وتقول مصادر في مراكز الأبحاث الأميركية إن هناك ضوابط لاستعمال هذا السلاح، وهي لا تسمح باستعماله بقرار من فرد مهما علا شأنه وفاقت سيطرته. لهذا، فإن سلاحاً نووياً ولو كان محدوداً هو أمر مستبعد جداً وسيتم إيقافه من قبل القادة في الجيش الروسي قبل تنفيذه.

في مقابلة مع هنري كيسنجر، نشرتها مجلة «سبكتيتور» في 14 يوليو (تموز) الماضي، قال إن هناك 3 احتمالات للحرب الدائرة في أوكرانيا؛ أولها تمركز الجيش الروسي في دونيتسك ولوغانسك وضمهما إلى روسيا، وهذا يمكن اعتباره انتصاراً روسياً ولو معنوياً. الاحتمال الثاني هو الانسحاب الروسي الكامل من أوكرانيا ما عدا القرم، وهذا سيعد هزيمة مذلة لروسيا وبوتين. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار المعارك وتحولها إلى حرب على روسيا يصعب السيطرة عليها. ويُقرأ بين سطور ما قاله كيسنجر أنه يفضل الاحتمال الأول كحل لمأزق أوكرانيا، أي ضم لوغانسك ودونتيسك التي غالبيتهما السكانية من الروس، وجعل باقي أوكرانيا دولة محمية من حلف الناتو.

في مذكرات الأمين العام السابق للأمم المتحدة كورت فالدهايم، «في عين العاصفة»، يقول إن الأصعب من دخول الحروب هو عملية إنهائها ومنع استمرارها. ومن الأرجح أن هذا هو السبب الأهم لاحتمال استمرار هذه الحرب العبثية.